Güncel Hint filmleri

Hint filmleri
, belki de son zamanların en çok sükse yapan Bollywood alanından yapıtların oluştuğu bir film piyasası ve son yıllarda en fazla rağbet gören piyasalardan bir tanesi. Bu piyasaya akan yatırımların olduğu biliniyor ve bu yatırımların oldukça fazlalaştığı da bir gerçek. Hollywood hayranları, Bollywood’a hayran olduğu kadar son zamanlarda Hollywood filmlerine hayran olmuyorlar zira bu Hint filmleri
son zamanların en sıcak ve en özgün sinemalarını bizlere aktarıyorlar. Özellikle kendilerine özgü dansları ve hareketleri ile Hintlilerin yaşamından bizlere oldukça kesin enstanteneler sunan ve bundan asla kopmayan bu tarz filmlerin, yaşantıyı aktarması ve bu yaşantının bizlere tabiri caiz ise dokunması, manidardır. Zira, biz de tıpkı onlar gibiyizdir ve onlara benzemekteyiz. Bir süper kahraman filminde değil, bir Bollywood yapıtındaki tipte kendimizi bulduğumuz için, bugün Bollywood filmleri bizler tarafından daha çok rağbet görmekte ve beğenilmektedir.
Bir komedi ekseninde de dönebilen bu tarz filmler, genellikle komedi etmeninden umarsız olarak bulunmaz ve muhakkak bizleri güldüren etmenlere sahip olur. Bunu senaryo bazında film içerisine iyice harmanlayan senaristin gücü belirlemekte ve tasvir etmektedir aynı zamanda. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 3 Idıots, bu duruma güzel bir örnek oluşturur. Yaşama amacının verildiği kadar aynı zamanda komedi filmleri
ve yapıtlarına taş çıkartacak bir komedi unsuru da hakimdir filme. Öyle ki, bizler gülmekten kendimizi yerlerde bulabiliriz bazen... Bunlar beni açmadı diyorsanız, biraz da korku filmleri
hakkında söz açalım...
Özellikle son zamanlarda epey rağbet gören psikolojik korku filmleri
ve yapıtları, geçtiğimiz yıllarda sadece doğaüstü varlıklar hakkındaki senaryolarla döndürülürdü. Yeni bir eve taşınılırdı ve bu evde genellikle bir problem bulunurdu muhakkak. Ya biri ölürdü, ya da birileri muhakkak ruh olarak ortaya çıkardı ve bu senaryo çeşitlenerek devam ederdi. Ancak, artık öyle değil. Artık gerçekçi korku filmleri
arayan seyirciler daha çok bilimsel ve gerçekçi bir senaryo istiyor ve bu uğurda gerçekçi yapıtlar çektiriyorlar. Son zamanlardaki deniz faciası ve kaç – kovala tarzındaki filmler, bunlara iyi birer örnek olabilmektedir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!