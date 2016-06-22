Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Güncel Hint filmleri

Bir komedi ekseninde de dönebilen bu tarz filmler, genellikle komedi etmeninden umarsız olarak bulunmaz ve muhakkak bizleri güldüren etmenlere sahip olur.

22 Haziran 2016 Çarşamba 17:23
Güncel Hint filmleri
Hint filmleri, belki de son zamanların en çok sükse yapan Bollywood alanından yapıtların oluştuğu bir film piyasası ve son yıllarda en fazla rağbet gören piyasalardan bir tanesi. Bu piyasaya akan yatırımların olduğu biliniyor ve bu yatırımların oldukça fazlalaştığı da bir gerçek. Hollywood hayranları, Bollywood’a hayran olduğu kadar son zamanlarda Hollywood filmlerine hayran olmuyorlar zira bu Hint filmleri son zamanların en sıcak ve en özgün sinemalarını bizlere aktarıyorlar. Özellikle kendilerine özgü dansları ve hareketleri ile Hintlilerin yaşamından bizlere oldukça kesin enstanteneler sunan ve bundan asla kopmayan bu tarz filmlerin, yaşantıyı aktarması ve bu yaşantının bizlere tabiri caiz ise dokunması, manidardır. Zira, biz de tıpkı onlar gibiyizdir ve onlara benzemekteyiz. Bir süper kahraman filminde değil, bir Bollywood yapıtındaki tipte kendimizi bulduğumuz için, bugün Bollywood filmleri bizler tarafından daha çok rağbet görmekte ve beğenilmektedir.

Bir komedi ekseninde de dönebilen bu tarz filmler, genellikle komedi etmeninden umarsız olarak bulunmaz ve muhakkak bizleri güldüren etmenlere sahip olur. Bunu senaryo bazında film içerisine iyice harmanlayan senaristin gücü belirlemekte ve tasvir etmektedir aynı zamanda. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 3 Idıots, bu duruma güzel bir örnek oluşturur. Yaşama amacının verildiği kadar aynı zamanda komedi filmleri ve yapıtlarına taş çıkartacak bir komedi unsuru da hakimdir filme. Öyle ki, bizler gülmekten kendimizi yerlerde bulabiliriz bazen... Bunlar beni açmadı diyorsanız, biraz da korku filmleri hakkında söz açalım...

Özellikle son zamanlarda epey rağbet gören psikolojik korku filmleri ve yapıtları, geçtiğimiz yıllarda sadece doğaüstü varlıklar hakkındaki senaryolarla döndürülürdü. Yeni bir eve taşınılırdı ve bu evde genellikle bir problem bulunurdu muhakkak. Ya biri ölürdü, ya da birileri muhakkak ruh olarak ortaya çıkardı ve bu senaryo çeşitlenerek devam ederdi. Ancak, artık öyle değil. Artık gerçekçi korku filmleri arayan seyirciler daha çok bilimsel ve gerçekçi bir senaryo istiyor ve bu uğurda gerçekçi yapıtlar çektiriyorlar. Son zamanlardaki deniz faciası ve kaç – kovala tarzındaki filmler, bunlara iyi birer örnek olabilmektedir.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv