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Tekirdağ, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan, 2015 yılı itibariyle 937.910 nüfusa sahip şehirdir. Trakya bölgesinin en gözde şehirlerinden olan Tekirdağ hakkında yerel haberlere ulaşmak gündemdeki haberler kadar kolay olmayabilir. Bunun için internet üzerinden Tekirdağ Son Haber yazarak ayrıca bilgi kaynağına yönelmeniz gerekmektedir.

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