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Günümüzün Bez Çanta Tercihi

Bez çanta artık giderek popülerleşen ve kadın erkek herkes tarafından kullanılabilen, çevre dostu bir alternatiftir.

03 Haziran 2016 Cuma 12:01
Günümüzün Bez Çanta Tercihi
Bez çanta artık giderek popülerleşen ve kadın erkek herkes tarafından kullanılabilen, çevre dostu bir alternatiftir. Kişileri sıkıcı çantalardan ve doğaya zararlı naylon poşetlerden kurtaran bu alternatif;

  • ·       Sunduğu canlı renk seçenekleri
  • ·       İstendiği gibi tasarlanan kullanışlı baskıları
  • ·       Kullanım ve temizlik kolaylığı
  • ·       Doğaya duyarlı duruşu

Gibi faktörler sayesinde gündelik hayatta da yerlerini sağlamlaştırmaktadır.

Promosyon Bez Çanta Nedir?

Promosyon bez çanta şirketler tarafından ürün kullanıcılarına ya da müşterilerine hediye edilen genellikle üzerinde firma logosu, adı ya da sloganını bulunduran bir üründür. Ucuz maliyeti, kullanıcı dostu pratikliği ve çevre dostu imajı nedeniyle büyük küçük pek çok farklı firma tarafından tercih edilmektedir.  

Fuar Çantası Nedir?

Fuar çantası da benzer şekilde şirketler tarafından fuarlarda ziyaretçilerine verilen çantalardır. Bu şekilde kişilere, örnek ürünleri veya satın aldıklarını taşıma imkânı verir. Üstelik bez çanta tercihi, uzun ömürleri sayesinde firmanın isim ve logosunun sadece fuar alanında değil daha sonra dışarıda da tanıtılmasına yardımcı olur. İlgili şirketler www.netpak.com.tr üzerinden teklif alabilirler.
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