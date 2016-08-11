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Güvenilir Köpek Oteli

Güvenilir Köpek Oteli

11 Ağustos 2016 Perşembe 02:26
Güvenilir Köpek Oteli

Köpek oteli denilen kavram bir süre için petlerinden ayrılmak zorunda kalan sahiplerin güvenilir, sağlıklı ve huzurlu kalacak yer araması sebebi ile başlamıştır. Hem kolay, hem uygun fiyatlı hem de en güvenli olan yöntem budur. Bu yolla köpekler sahiplerinin gidişi ve evden ayrılışları ile ilgili depresyona girmez, profesyonelce bakılır ve diğer petlerle oynama şansı elde eder.

Can Paksoy Profesyonelliği

Can Paksoy da güvenilir köpek uzmanlarından bir tanesidir. Kendisi petler üzerine 20 yıldan fazla çalışmıştır. Ayrıca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da pek çok başarıya imza atmıştır. Yüzlerce farklı tür ve binlerce değişik pet ile çalışan eğitmen, özellikle köpek eğitimi, pet bakımı, sağlık bilgileri gibi konularda profesyonelleşmiştir.

Alman Kurdu Yetiştirmek

Can Bey de köpek eğitmeye Alman kurdu eğitmek ile başlamış bir kimsedir. Bugün hala uzmanlığının geniş bir kısmı burada yatmaktadır. kopekegitimi.com internet adresinden bu konuda ayrıntılı bilgi alabilir. İsteğinize göre hem Alman kurtları arasından hem de diğer cinslerden bir pet seçebilirsiniz.

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