Güvenilir Paykasa Siteleri Hangileri?

Paykasa kart alımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, güvenilir paykasa sitesi bulunmasındadır. Bu tip siteler, yetki belgesine sahip olan hizmet sunuculardır. Olası dolandırıcılıkların önüne geçmek için, ön ödemeli elektronik sistemi kullanmak isteyenler, http://www.paykasaal.gen.tr/ gibi sitelerden hizmet alabilirler. Bilindiği üzere bu ödeme şeklinde, önceden hizmet sunucularının hesabına para gönderilmekte ve daha sonra kartlar oluşturulmaktadır. Güvenilir site anlayışı bu noktada devreye girmektedir. Kart alınmasında belirlenen limitler, yapılması gereken ön ödeme miktarlarının karşılığını ifade etmektedir. Bu limitler dahilinde kartlara yükleme yapılmakta ve harcamalar bu yüklemeler üzerinden gerçekleşmektedir. Ön ödeme sisteminin temel mantığı gsm operatörlerinin çalışma sistemine benzemektedir.

Önceden yükleme yapılır ve daha sonra yüklenen miktar kadar kullanmaya müsaade edilir. Yükleme miktarı sona erdiğinde kullanım imkanı da ortadan kalkar.

Paykasa Almak İçin Yapılması Gerekenler

Paykasa satın al işlemlerinde yapılması gereken temel kurallar bulunmaktadır. Öncelik her zaman güvenilir bir site üzerinden hizmet alınmasındadır. Hizmet alınacak site, tespit edildikten sonra, sitenin iletişim kanalları üzerinden irtibata geçilmeli ve paykasa fiyatları öğrenilmelidir. Uygun bedelli bir kart seçimi yapıldıktan sonra, hizmet sunucuları ihtiyaç sahiplerinden kartın bedelini talep etmektedir. Talep edilen bedel, hizmet sunucularının hesabına gönderildikten sonra, bir şifre oluşturulmakta ve ihtiyaç sahiplerine oluşturulan şifreler elektronik ortamda gönderilmektedir. Şifrelerin yanında 1 yılla kısıtlı olmak üzere kartların son kullanım tarihleri de ihtiyaç sahiplerine bildirilmektedir.

Bahsedilen paykasa işlemi belirtilen hususlar dahilinde yürütülmekte ve şifre gönderiminden sonra işlem tamamlanmaktadır.

Paykasanın Sunduğu Avantajlar

Ön ödemeli sistem olarak isimlendirilen paykasa, kullanıcılara birçok avantaj sağlamaktadır. Hiçbir ek ücret ödenmemesi kartın en büyük özelliğidir. Klasik anlayışta yer alan, yıllık aidat, faiz, limit aşım ücreti ya da gecikme faizi gibi hiçbir ücret ön ödemeli sistemde yer almamaktadır. Alış verişlerin güven içinde gerçekleştirilmesi ve alış veriş esnasında kart sahiplerinin hiçbir bilgisinin kullanılmaması da kartı ön plana çıkaran özelliklerdir.

Ödeme işlemlerinin anında gerçekleşmesi ve bazı siteler tarafından bu yöntemi kullananlara ödüller verilmesi gibi özelliklerde, paykasanın artıları arasında yer almaktadır. Satın alındığı anda ödenen paranın harcanması ve limit üzerine çıkılmaması da önemli bir ayrıcalıktır.