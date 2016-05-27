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Güvenilir ve Hızlı Basınçlı Kap Kontrol İşlemleri

Hava, buhar, kalorifer ve kimyasal ürün kazanları gibi 0,5 bar basınç üzerinde bir oranla çalışmakta olan tüm basınçlı kap kontrol işlemleriniz için güvenilir hizmetler sunmakta ve iş yerlerinizin güvenliği için risk oluşturmakta olan basınçlı ürünlerinizi denetleyerek gerekli olan periyodik risk raporlamalarını sizlere sunmaktayız.

27 Mayıs 2016 Cuma 11:38
Güvenilir ve Hızlı Basınçlı Kap Kontrol İşlemleri
Hava, buhar, kalorifer ve kimyasal ürün kazanları gibi 0,5 bar basınç üzerinde bir oranla çalışmakta olan tüm basınçlı kap kontrol işlemleriniz için güvenilir hizmetler sunmakta ve iş yerlerinizin güvenliği için risk oluşturmakta olan basınçlı ürünlerinizi denetleyerek gerekli olan periyodik risk raporlamalarını sizlere sunmaktayız.

Gafta Akredite Laboratuvar Denetim ve Analiz İşlemleri

Dünya çapında birçok farklı ülkede denetim ve kontrol hizmetleri vermekte olan Control Union kapsamında bulunmakta olan kaliteli gafta akredite laboratuvar hizmetleri ile tüm çalışmalarınız için gerekmekte olan analiz işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde alanında uzman laboratuvar görevlilerimiz ile gerçekleştirilerek çalışmalarınız için ihtiyaç duyduğunuz raporlama işlemlerini yerine getirmekteyiz.

Organik Tarım Sertifikası ile Güvenilir Tarım Projeleri

Sektörünün en köklü ve güvenilir firmalarından birisi olmakta olan Control Union denetim ve gözetim şirketi sizlere sahip olduğu organik tarım sertifikası ile ihtiyaç duyduğunuz tüm tarım projelerinde gerekli desteği yerine getirmektedir. www.controlunion.com.tr adresinden de ulaşabileceğiniz referans bilgilerimiz ile tüm çalışmalarımız hakkında gerekli bilgilere ulaşabilir ve şirketimiz hakkında bilgi edinerek güvenilirliğimizden emin olabilirsiniz.
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    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
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