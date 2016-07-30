Güvenli Paykasa Satın Alma

PAYKASA NEREDEN ALINIR?
Paykasa hizmetini Paykasa veya aynı zaman’daAstropay bayilerinden de tedarik edebilirsiniz. Bunun için Astropay sitelerine erişim sağlayarak Paykasa paketleri içeren sayfaya erişim sağlayarak burada bulunan farklı limitlere sahip satın alma paketlerinden birini seçerek hizmetinizi satın alabilirsiniz. Akabinde Paykasa ile anlaşmalı olan online alışveriş sitelerine erişim sağlayarak ödeme sayfasında yer alan Paykasa seçeneğini tıklayıp firma tarafından size sunulan 16 haneli kod ile alışveriş yapabilirsiniz. Paykasa, Astropay ile aynı hemen her konuda aynı görevi görmekte olup, farklı yanlarından birisi de Astropay gibi güvenlik kodu veya son kullanma tarihine gerek kalmadan sadece 16 haneli kod ile alışverişinizi tamamlayabilmektesiniz.
Dünya genelinde sıklıkla tercih edildiği için ve insanlar sürekli alışverişlerini Paykasa gibi sanal kartlar ile yapmakta olduğu için genellikle ucuz paykasa üzerine hizmet veren firmalar ile iletişime geçmektedir. Ucuz Paykasa hizmeti olmamakla birlikte, sadece firmaların belirli tarihlerde müşterilerine indirim kampanyaları düzenleyerek daha makul fiyatlarla Paykasa hizmetinden faydalanmalarını sağlamaktadır.
Güvenli Paykasa Satış Firması; https://www.astropaycard-tr.com/paykasa/
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!