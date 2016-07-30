Güvenli Paykasa Satın Alma

Dünya’da alışveriş çılgınlığı gün geçtikçe artmakta ve insanların bu furyaya daha fazla katılım sağlayarak sektörlerin büyümesini sağlamaktadır. Sektörlerin büyümesi de farklı çeşitliliğe sahip ürün veya hizmetler üzerine daha fazla alternatif sunmasına olanak tanımaktadır. Bundan dolayı online alışveriş sitelerinde yer alan ödeme seçenekleri de gün geçtikçe zenginleşerek daha hızlı, daha farklı ve daha güvenli bir biçimde geliştiriciler tarafından geliştirilerek insanlara sunulmaktadır. Buna dayalı olara insanlar internet üzerinden ürün veya hizmet satışı sunan online alışveriş sitelerinden alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinin paylaşılmasından memnun olmamakta. Bu nedenle geliştiriciler sanal kartlar üzerine olumlu yeni ödeme metotları geliştirerek insanların hem güvenli hem de hızlı bir biçimde alışveriş yapmalarını sağlamaktadır. Bu sanal kartlara örnek verecek olursak dünya genelinde de olduğu gibi ülkemizde de son demlerde oldukça rağbet gören Paykasa, Astropay ve benzeri güvenli sanal kartlar üzerine oldukça fazladan katılım görülmekte. Örneğin

ile kredi kartından alışveriş yapar gibi hızlı ve anında ödeme yaparak dilediğiniz ürüne veya hizmete sahip olabilmektesiniz.

PAYKASA NEREDEN ALINIR?

Paykasa hizmetini Paykasa veya aynı zaman’daAstropay bayilerinden de tedarik edebilirsiniz. Bunun için Astropay sitelerine erişim sağlayarak Paykasa paketleri içeren sayfaya erişim sağlayarak burada bulunan farklı limitlere sahip satın alma paketlerinden birini seçerek hizmetinizi satın alabilirsiniz. Akabinde Paykasa ile anlaşmalı olan online alışveriş sitelerine erişim sağlayarak ödeme sayfasında yer alan Paykasa seçeneğini tıklayıp firma tarafından size sunulan 16 haneli kod ile alışveriş yapabilirsiniz. Paykasa, Astropay ile aynı hemen her konuda aynı görevi görmekte olup, farklı yanlarından birisi de Astropay gibi güvenlik kodu veya son kullanma tarihine gerek kalmadan sadece 16 haneli kod ile alışverişinizi tamamlayabilmektesiniz.

Dünya genelinde sıklıkla tercih edildiği için ve insanlar sürekli alışverişlerini Paykasa gibi sanal kartlar ile yapmakta olduğu için genellikle ucuz paykasa üzerine hizmet veren firmalar ile iletişime geçmektedir. Ucuz Paykasa hizmeti olmamakla birlikte, sadece firmaların belirli tarihlerde müşterilerine indirim kampanyaları düzenleyerek daha makul fiyatlarla Paykasa hizmetinden faydalanmalarını sağlamaktadır.

Güvenli Paykasa Satış Firması; https://www.astropaycard-tr.com/paykasa/