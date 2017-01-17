HAFTA HAFTA GEBELİK

Toplamda 40 hafta süren hamilelik döneminin hafta hafta gebelik takibi yapılarak bebeğin gelişimini izlenir. Bu 40 haftalık süreç hamilelik döneminde toplamda 3’er aylık 3 ayrı döneme ayrılır. İlk 3 ayda bebeğin organ gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı, ikinci 3 ay organ gelişiminin hızlı bir şekilde devam ettiği, son 3 ayda doğum hazırlıklarının devam ettiği dönemdir.

Peki hamilelikte hafta hesaplaması nasıl yapılır? Gebelik haftası hesaplanırken anne adayının en son adet gördüğü zamandan itibaren hesaplama yapılır. Çünkü döllenme en son adet görülen zamandan 2 hafta sonrasında gerçekleşir. Adet döneminin 2 hafta sonrasında yumurtlama olur ve döllenme bu dönemde gerçekleşir.

Hamilelik dönemi hafta hafta bebeğin tüm gelişimi izlenirken aynı şekilde anne adayların da sürekli şekilde değişimi izlenir. Anne adayları bu dönem de kendilerini her türlü rahatsızlıktan korumalıdırlar. Çünkü hamilelik döneminde ilaç tüketimi çok zararlı olduğundan anne adayları ilaç tüketmemelidirler. Değişen hava şartları ile hastalığın başlangıcı öksürük ile karşılaştıkları zaman anne adayları hemen önlem almalıdırlar. Öksürükten kurtulmanın birkaç püf noktasına dikkat ederek hastalık gelmeden kurtulabilirler. Öksürükten kurtulmak için öncelikle bitki çaylarının çok fazla yararı olmaktadır. Öksürük durumunda bol bol su içilmesi çok önemlidir. Aynı zaman da öksürükten kurtulmak için zencefil tozu ve balı karıştırarak yenmesi durumunda boğazı yumuşatacaktır. Öksürük durumunda bunlara dikkat edildiğinde kolaylıkla atlatmak mümkün olacaktır.