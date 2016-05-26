Halı Sanayisi Büyüyor!

Günümüz teknoloji ile eskisi gibi halılar üretilmiyor. Eskiden tek tip halılar el dokuma makinalarında aylarca örülürdür. Çok emek verilir ancak, o emeğin karşılığı alınamazdı. Sanayinin gelişmesiyle, otomatik makinalarda, her türlü ipten halı dokumak artık çok kolaylaştır. Sanayinin gelişmesiyle, camiler, oteller, evler, halı sahalar, peyzajcılar ve buna benzer yerler halı seçmekte zorlanmamaktadırlar. Ancak Nurteks halı için bu geçerli değildir.

Halılar çeşitli üretilmektedir. Ev halıları, baskılı, duvardan şeklinde üretilmektedir. Birçok desen ve renk bulmak mümkün... Baskılı gurubunda, bahar serisi, yaprak, zümrüt, gül, yonca, akvaryum ve oyun parkı gibi desen çeşitlerini bulabilirsiniz. Bahçe halısı gibi ev halıları da sizi açık havada oturuyormuş hissi vermektedir.

Duvardan duvara halı serisinde, akvaryum, Ankara, Atikan, Berlin, Brüksel, Lizbon, Madris, Oslo, Oyun parkı, Paris, Protokol gibi desen çeşitlerine rastlayabilirsiniz.

Kontrat Otel Halıları, otel halısı sektöründe, sanayinin gelişmesiyle birçok çeşidi üretilmiştir. Butik, standart ve Velur çeşitleriyle üretilmiştir. Geniş renk seçenekleri ve desenleri, kalite, yumuşaklık, yanmaz, eskimez, solmaz özelliktedir. Otel halısı sektörü oldukça gelişmiştir.

Cami halıları, baskılı ve normal cami halısı olarak piyasaya sunulmuştur. Suni çim ise futbol, raugby, hockey ve golf gibi spor dallarında güvenle kullanılmaktadır.