Halı Yıkama Servisi

Antalya halı yıkama işinde uzman ekipmanlarınızla, müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak haftanın 7 gününde hizmet vermekten onur duyarız. Firma olarak evinizin, her cins halılarını özel yıkama seçimleriyle; kapınızın önüne kadar gelen servisimiz profesyonelce yıkayarak 2 iş günü içinde tekrar kapınızın önünde değerli müşterilerimize teslim eder.

Antalya halı yıkama işleminde ise tüm halılarınızın cinsine göre derinlemesine otomatik veya yarı otomatik makineler kullanarak yıkıyoruz. Ayrıca tamir edilmesi gereken halıların onarımını veya overloğu sökülen halılarınıza overlok çekip tamirini de yapmaktayız.

Halılarınızı yıkamaya vermeden önce yüksek emiş gücüne sahip makinelerle tozu alınarak, halılarınızın hassasiyetine uygun yıkama makineleriyle özel halı şampuanlarıyla bol köpüklü yıkama ve ardından durulama işlemi yaparak leke ve kirden arınması sağlanır. Yıkanan halılar özel klimalı kurutma odalarında 1 gün içinde kurutulduktan ve son kontrolleri yapıldıktan sonra ambalajlayarak evinize teslim işlemini yapıyoruz. Halıların iyice kuruması sağlanmalıdır. Aksi takdirde halılar nemli kalır ise kokma yapacaktır.

Antalya halı yıkama ile yıkanan halılarda alerji olma riski ortadan kalktığı gibi halılarda çabuk tahriş olma, yıpranma ve solma riskleri ortadan kalkmış olur. Ve saatlerce kendi gücünüzü kullanarak yıkayarak hem halılarınızı yıpratmak ya da kendinizi yormak yerine halı yıkamada yıkatarak hem pırıl pırıl halılara kavuşmuş olursunuz hem de evinize baharın mis güzel kokusu ile birleşen hijyenik temizliğin güzelliğini taşıyarak kendinizde rahatı ve huzuru bularak hijyenik temizliği ve ferahlığı yaşamış olursunuz.