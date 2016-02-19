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Hamam İmalatı ve Buhar Odası

Türk toplumlarının özellikle yeni yerleşim birimlerini inşa etmeden hemen önce Hamam İmalatı yapmaları, temizliğe verdikleri önemi bizlere açıklamaktadır.

19 Şubat 2016 Cuma 10:00
Hamam İmalatı ve Buhar Odası
Türk toplumunun en eski ve vazgeçilmez kültürlerinden birisi olan hamam, günümüzde hala sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle Anadolu'da yaşamaya ve yaşatılmaya devam eden hamam kültürünün zaman içerisinde değişik yapımlarına şahit olduk.

Türk toplumlarının özellikle yeni yerleşim birimlerini inşa etmeden hemen önce Hamam İmalatı yapmaları, temizliğe verdikleri önemi bizlere açıklamaktadır. Kadim bir kültür olan hamamın yeni türevlerinin de ortaya çıkmasıyla birlikte farklı bir boyuta taşındığını da ifade edebiliriz. Özellikle sonraki dönemlerde hamam içerisine eklemesi yapılan sauna, buhar odası, jakuzi, soğuk ve sıcak havuzlarla birlikte bambaşka bir komplekse dönüşmüş durumda. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski tip Türk hamamlarının yanında daha geniş ve daha kompleks bir yapıya sahip hamamlar yapılmaktadır. Özellikle olimpik havuzların bulunduğu, aquaların inşa edildiği, spor salonlarından tutunda kuaföre kadar içerisine dahil edilen büyük kompleks yapılar gün yüzüne çıkmaktadır. Bu yapıların en büyük özelliklerinden birisi içerisinde Türk hamamı bölümünün de bulunmasıdır. İnşa edilen yapı ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar modern ve karmaşık olursa olsun mutlaka merkezinde Türk hamamı olmak durumda kalmıştır.

Müşterilerin sadece hamam için değil farklı aktiviteler içinde geldiği tesislerde sadece bir yada iki saatlik bir dilim değil bir gününü kolayca geçirebileceği bir duruma dönüştürülmüştür. Bundan dolayı artık hamam yapımlarından ziyade büyük yerleşkeler kurularak hem Türk hamamının keyfine varılıyor hemde günü dolu dolu yaşam imkanı sunulmuş oluyor.

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