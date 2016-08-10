Hassas Tenliler için Bakım Klavuzu

Kadınlar cilt bakımına çok önem verirler. Ben de o kadınlardan biriyim. Cildime çok dikkat ediyorum. Orijinal ve kaliteli ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Normal kozmetik ürünler bu seviyedeki bir kuruluğu gidermede yetersiz kalıyorlar. Çok hassas bir tenim olduğu için dermokozmetik ürünler kullanıyorum. http://www.dermokozmetik.com sitesi üzerinden aldığım ürünler hem orijinal hem de piyasaya göre daha uygun. Sonraki alışverişlerimde de bu siteyi kullanmaya devam edeceğim. Herkese tavsiye ediyorum.

Cildim aşırı hassas olduğu kadar kuru ve atopik bir yapıya sahip. Yıllardır bu sebeple çok sıkıntılar yaşıyorum. Cildim kuruluktan pul pul olup dökülüyordu, aynı zamanda canım da yanıyordu. Bu kadar kuru olması gerçekten hiç normal değil ve dermotolojik bir sorun olduğu çok açık. İnternet araştırmalarım sonucunda Bionike kuru ve atopik ciltler için ürünler kullanmaya karar verdim. İyi ki kararım bu yönde olmuş çünkü ilk kullanımımdan itibaren cildimdeki kuruluk azalmaya dökülmeler kaybolmaya başladı. Bu ürünleri üretenden de bizlere ulaştıranlardan da Allah razı olsun. Bu zamana kadar başka markalarla boş yere vakit geçirmişim. Tabii ki onlar da kuruluğu engelliyor ancak Bionike ürünleri bu konuda çok daha başarılı. Daha önceden de arkadaşlarımdan ve çevremden bu marka ile ilgili tavsiyeler almıştım. Cildimin aşırı kuru olmasından dolayı günde iki hatta üç kere krem sürmem gerekebiliyordu ancak Bionike ürünleri o kadar doyurucu ki tek seferi yeterli oluyor. Aslına bakarsanız daha ucuz ürünleri tercih ettiğinizde çok daha fazla tüketmeniz gerekecek. Bu da neredeyse aynı paraya geliyor hem de işe yaramamış oluyor.

Bionike hassas yüz bakımı ürünleri kullanmaya başladığımdan itibaren tenimdeki değişikliği ilk önce eşim fark etti. Bu da beni çok memnun etti. Çünkü tenimden dolayı çok sıkıntılar yaşıyordum. Eşim de bu durumdan rahatsızdı. Yaşım da öyle çok yaşlı değil. Ben de kafama çok takıyordum bu konuyu. Hassas bir tene sahip olduğum için öyle her marka ürünü kullanamıyorum. Dermokozmetik.com sitesinden aldığım dermokozmetik ürünler cildime çok iyi geldi. Bundan sonra sürekli bu siteden alışveriş yapmaya karar verdim. Alacak arkadaşlara da tavsiye ediyorum.