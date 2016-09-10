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Her Şey Artık Kontrolünüz Altında

Her Şey Artık Kontrolünüz Altında

10 Eylül 2016 Cumartesi 21:31
Her Şey Artık Kontrolünüz Altında

                Anne olmak dünyanın en güzel değerlerinden biridir. Anne olmak fedakârlık demektir. Geceyi gündüze katıp ona bakmaktır. Aç mı tok mu altını ıslatmış mı diye endişelenmektir. Annelik duygusu ceninin ana rahmine düştüğü an kişide hissedilmeye başlar. Oldukça çok güçlü bir duygudur. Bu hissi aslında anlatılamaz fakat yaşanılınca herkesin tadacağı bir duygudur.

                 Anne olmak isteyen kadınların en heyecanlı anları hamile olup olmadığını öğrenmektir. Bu sürecin bir kadın doğum uzmanı

 tarafından kontrol altında takip edilmesi sizlere daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Normal doğum yaparak bebeğinizi dünyaya getirdiyseniz vajinal bölgede sarkmalar mutlaka olacaktır.

            Özellikle birden fazla doğum yapmışsanız sarmanın derecesi de artacaktır. Vajinal estetik yaptırarak vajinanızı eski sağlam görüntüsüne kavuşturabilirsiniz.

            Ayrıca vajinal bölgede daraltma da yaptırabilirsiniz. Doğurganlık olayını kontrol altına almak isterseniz spiral takma yöntemiyle istediğiniz sayıda ya da istediğiniz zaman çocuk sahibi olabilirsiniz. Aile planlamanızı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.

            Spiral taktırdıysanız yılda en fazla 2 kez kontrole gitmeniz gerekmektedir. Dr. Volkan DEDE estetik alanında sizlerin daha mutlu olabilmeniz için çalışmaktadır.

 

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