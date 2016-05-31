HGS Yükleme ve Sorgulama

Kara yolu trafiği için önemli bir konu başlığı olan HGS işlemleri, her yönü ile dikkat çekmektedir. Otoyolların kullanımı için gerekli olan ödeme işlemlerinde HGS tercihinde bulunan araç sahipleri, bununla ilgili olarak bir takım noktaları da merak ederler. HGS kartın nasıl alındığı, nereden alındığı, nasıl kullanılacağı, içine nasıl para yükleneceği gibi unsurlar büyük önem taşırken, aslında alındıktan sonra kullanımın son derece basit olduğu kartlar ile en sorunsuz yolculuklar da yapılabilmektedir. Bu anlamda sürücülerin ilk olarak araçlarına HGS kart alması, daha sonra ister bu kartı cama yapıştırarak, ister gişelere gelince kartlarını ellerinde gösterip kullanarak bu sistemden istifade etmeleri mümkündür. İşte bu noktada ilk akla gelen, hgs yükle işleminin nasıl yapılacağıdır. Önceleri PTT şubelerine gidilerek yükleme işlemi yapılırken, günümüzde ise bu durum çok daha pratik bir hal almıştır. İlgili müşteri hizmetleri sayfasına gidilerek kredi kartı ile HGS yükleme işlemi rahatlıkla yapılabilir. Üstelik dileyen 10 TL, dileyen 25 TL, dileyen ise daha fazla bakiyeleri kartlarına bu yol ile yükleyebilir. İnternet üzerinden yapılan yükleme işlemlerinde bu tarz standartlar kendini gösterirken, doğrudan HGS yükleme merkezlerine gidildiğinde ise limit ya da herhangi standart bir yükleme miktarı bulunmaz.

Daha çok otoban girişlerinde yer alan hgs yükleme yerleri, kimi zaman bir takım benzin istasyonlarında da kendini göstermektedir. Kolaylıkla halledilen işlemler için her zaman bir yükleme merkezi ya da benzin istasyonu aramak zor olacağı için internet üzerinden yapılan HGS yükleme işlemleri çok daha pratik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda dileyen herkesin dilediği şekilde para yükleme işlemini yapması, en kolay şekilde de kartını doldurması ve kullanması sağlanmaktadır. Yalnızca kredi kartı bilgileri ile istenilen HGS kartlarına istenildiği miktarda para atılabilir. Hazır paket yüklemelerden de yararlanılabilir. Bu şekilde kaçak geçiş durumuna da düşülmemiş olacağı için kullanıcılar rahat bir nefes alırlar. Kimi zaman HGS gişesinden değil de OGS gişesinden yanlışlıkla geçilebilir ve bunun da bir bedeli olabilir. Ancak HGS kart içindeki paradan bu tutarın düşülmesi de söz konusu olduğu için dolu bir kartla hareket etmek her türlü sıkıntıyı giderecektir.

Öte yandan bazen kartlar boş şekilde geçişler yapıldığında kaçak geçiş uyarısı verilir. Ancak beli bir süre içinde hemen hgs ödeme yapılırsa cezadan kurtulma sağlanır ve kişiler de yok yere büyük meblağlar ödemezler. Ancak kaçak geçiş yapıldıktan 10 gün sonrasına kadar bu süre kullanılabilir ve eğer süre aşılırsa cezai işlem yapılır. Bu nedenle de bir an önce HGS yüklemesi yapılmalı, internet üzerinden hızlıca işlemler sonuçlandırılmalıdır. Böylelikle para cepte kalacağı gibi, kişiler boşuna sıkıntı ve stres de yaşamayacaklardır. Şimdi siz de HGS kartınızı doldurabilir ve bu rahatlıktan istifade edebilirsiniz.

