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Hidrolik Mantar Bariyer Nedir, Avantajları Nelerdir?

Bariyerler genel olarak araçlar ile yayalar arasında tampon bir bölge oluşturmaktadır. Bunun yanında belirli alanlara araçların girişinin engellenmesini de önlemektedir.

04 Ağustos 2016 Perşembe 19:12
Hidrolik Mantar Bariyer Nedir, Avantajları Nelerdir?

Bu konuda kullanılan bariyerler dış alanlarda önemli bir güvenlik tedbiri anlamına gelmektedir. Mantar bariyer uygulamaları içerisinde hidrolik mantar bariyer uygulamaları da yer almaktadır. Bu sistemlerde kullanılan hidrolik mekanizme aile bariyerlerin indirilmesi ve kaldırılması mümkün olabilmektedir. Bu durumda belirli zamanlarda araç geçişine izin verilmesi anlamına gelmektedir.

Pnomatik Mantar Bariyer Kullanım Alanları

Araçların belirli alanlara kontrollü bir şekilde geçişinin sağlanması konusunda hidrolik veya pnomatik bariyer sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler güvenlik konusunda caydırıcı etki ve kontrollü geçiş olanağı tanımaktadır.

·        Araçların belirli alanlara kontrollü bir şekilde alınmasını sağlamak için bu sistemler kullanılmaktadır.

·        Ayrıca sadece belirli zamanlarda araç girişinin yapılması için de pnomatik mantar bariyer işlemleri kullanılmaktadır.

·        Tüm bu bariyer teknolojileri ve güvenlik sistemleri konusunda detaylı bilgileri mantar-bariyer.com adresindeki internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

·        Bu adreste farklı ürünleri ve kullanım alanlarını görebilirsiniz.

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