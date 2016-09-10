Hızlı Yazılım için Doğru Tercih

Hızlı yazılım,

· Şirket içindeki koordinasyonu muazzam noktalara taşıyarak zamandan tasarruf sağlar.

· Sağlanan zaman tasarrufuna paralel şekilde bütçede ek gelir açar.

· Mevcut işlerin daha kontrollü yapılmasının zemini olur.

Hızlı yazılımın çağın bileşenleri arasında olduğunu kabul etmeli ve ona göre hareket mekanizması çizmeliyiz; aksi takdirde bilişim çağında gelişebilmek, asla mümkün olmaz.

Süreç Yönetimi Her Şeydir

Süreç yönetimi, bir firmanın var olma mücadelesinde her şeyi temsil eder: ekonomi, çalışma prensipleri, vizyon, misyon… Süreç yönetimini doğru şekilde değerlendirmek için bu hususta avantaj getiren yazılımlar kullanılabilir fakat geçerli yazılımın kullanılması, ne kadar büyük artıysa; tam tersi durum da o kadar negatif etki yaratır.

Workflow Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Workflow, bir şirketin sağlıklı şekilde ilerlemesini ve mevcut yapısını aynı kalitede sürdürebilmesini ele alır. Bu sebeple bilinçli ya da bilinçsiz şekilde oldukça büyük önem taşıyarak her şirketin vazgeçilmez unsurları arasında bulunur. İş akışının doğru yazılım ile temellendirilmesi için octopod.com.tr adlı internet adresini ziyaret edin.