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İç Dünyanıza Steteskop İle Ulaşın

Vücut içerisinde var olan sesleri dinlemeye yaran medikal ürünlerden biridir. Doktorların çok sık kullandığı steteskop artık bir o kadar yakınınızda.

26 Temmuz 2016 Salı 00:22
İç Dünyanıza Steteskop İle Ulaşın

Vücut içerisinde var olan sesleri dinlemeye yaran medikal ürünlerden biridir. Doktorların çok sık kullandığı steteskop artık bir o kadar yakınınızda. Diyafram, tüp, kulaklık olarak üç parçadan oluşur. Çift taraflı, kardiyolojik, pediatrik, tek taraflı gibi çeşitleri bulunan ürün tercihinize göre hayatınızda kolaylıklar yaratacaktır.

Aspiratör Cihazı ile Hayatımız Bir O Kadar Kolay

Yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde, acil ünitelerinde kullanılmakta olan ürünlerdendir. Cihazın hafif ve kompakt tasarımı, rahat ve kolay kullanımı ile kullanıcılarına zaman kazandıracaktır. Şarjlı ve elektrikli çeşitleriyle farklılıklar sunan aspiratör cihazı yüksek emiş gücüne sahiptir. Dakikada 18 L sıvı ile kuvvetli bir emiş gücüne sahiptir. 1 L plastik kavanozu da beraberinde bulunur.

Ortopedik Ürünler ile Vücudumuz Eskisi Gibi Olsun

Ortopedik ürünler, vücudumuzun desteklenmesi, duruşun düzeltilmesi, eklem, omirilik, bacak ve kolların tekrardan iyileşmesinde etkili medikal ürünlerdir. Her an meydana gelecek kaza sonrasında vücudumuzda ki problemlerin düzeltilmesi için sıkça kullanılmaktadır. Vücudumuzun sabit kalmasını sağlayan ürünler, firmamız içerisinde vücudumuzun her bölgesi için üretilen sağlık ürünleriyle desteklenmiştir. Medimport.com.tr ile sağlık alanında ihtiyacınız olan her ürüne rahatlıkla kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: steteskop

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