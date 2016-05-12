İÇTE VE DIŞTA AYNI GÖRÜNÜŞ

Ankara Temizlik Firması kalite, hijyen ve prensip anlayışıyla öne çıkan firmamız 7/24 her gün dilediğiniz saatte temizlik hizmetleri vermekteyiz ve meskeninizi kullanıma hazır bir şekilde teslim etmekteyiz.Fabrikalar, oteller, işyerleri, gökdelenler, iş merkezleri, binalar vb. yapıların dış cephelerinde bulunan cam, mermer kaplama, alüminyum gibi malzemelerin özel teknikler ile Dış Cephe Temizliği konusunda profesyonel ekiplerimizce binaların fiziki yapılarına bağlı olarak yapılan keşif sonucu, uygun teknoloji asansör ve vinç kullanılarak temizlik işleri yapılır. Dış cephede kirlenen bina cepheleri ve bina camlarının temizliği belirli aralıklarda yapılmalıdır. Firmamız işinde uzmanlaşmış kadrosu ile gerekli iş güvenliğini alarak binaların dış cephelerinde oluşan kirlerin temizlenmesi ve pırıl pırıl hal almasını sağlar.

Firmamız bu konuda gerekli olan özen ve titizliği göstermektedir. Firmamız binalarınızın, kullanılan kaplama malzemelerine uygun ürünleri kullanarak binanızın dış görünümüne zarar vermeden en ince noktasına kadar temizliğini sağlar.Firmamız dış cephe temizliğin yanı sıra Zemin Bakım temizliğini de en son teknolojik özelliklere sahip temizlik makinelerle yapmaktadır. Zemin temizliğini ve hijyenini en iyi şekilde sağlamak bizim işimizdir. Zeminleri sadece temizlemez aynı zamanda insanlara zarar veren mikropların yok edilmesini de sağlayarak sağlığa uygunluk olmasını sağlarız. Zemin temizliği sadece gözle görünen lekelerin veya kirlerin temizlenmesi değil aynı zamanda zeminin sağlıklı olması da önemlidir. Kullandığımız teknoloji ve temizlik ürünleri ile hijyeni sağlıyoruz.Yerlerinizin parlaklığımı gitti? Mat görünümlü oldu? Zemin yıkama, cila ve parlatma işlemi tecrübe ve deneyim gerektirir. Zeminlerin parlaklığı imajının bir parçasıdır. İyi cilalanmış zemin bir mekânın tasarımı için önemli bir katkıdır. Firmamız olarak tecrübeli ekibimizle kaliteli ürünler kullanarak bu hizmetin en iyisini sizlere sunmak için hazırız. Kristalize Cila özel makinesiyardımı ile yavaş olarak mermere veya çini gibi zeminlere uygulanır. Bu cila uygulaması genelde ömrü evlerde 3 yıl işyerlerinde 8 ay veya 1 yıl olmaktadır. Tabi yıpranma ve kullanıma bağlıdır.Temizlik işinde daha fazla tecrübe ve farklılık isteyen bir hizmette Hastane Temizliğidir. Çok dikkat isteyen sağlık bilgisi ve hassas temizliğe daha fazla ihtiyacı olan kurumlardan birisidir hastane. Hastane ortamı daima pak ve kısaca saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Hastaların çeşitli mikroplar nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde, mikropların çok olması veya temizlikte özen gösterilmemesi, hastaların şifa bulmalarına değil, daha fazla mikrop kapmalarına daha ötesi hastalıklarının sürmesine ve devam etmesine neden olur.

Bundan dolayı hastaların kendilerini daha ferah, sağlıklı ve havadar bir mekânda bulunmalarından dolayı biz bu işi iyi biliyoruz. Firmamız Ankara da geçmişinde yer alan memnun ve mutlu müşterilerinin yanı sıra, deneyimli işini bilen ekip ve kendine öz temizlik yöntemleri sayesinde, hastane mekânların mikroplardan arındırılması, mikropların oluşumunun önlenmesinde, toz, kir, küf, parazit gibi istenmeyen mikropların yok edilmesi adına titiz bir çalışma yapmaktadır. Tüm personelimiz süreli eğitimlere tabi tutarak, hastane temizliği konusunda eğitimli, bilgili ve bilinçli ve kadrolara sahiptir.. Sağlıklı temizlik her şeyin başıdır prensiyle yapmaktayız. Üretim tesisleri, fabrika, imalathane vb. gibi yerlerin Endüstriyel Temizlik de; fabrika ve üretim yaptıktan sonrası oluşan zemin, atıklar ve donanım kirlilikleri, petrol atıkları, üretimi, taşınması ve depolanması sonucunda oluşan zemin, donanım ve çevre kirlilikleri ortadan kaldırma işini de yapıyoruz.Kışın is den yazın toz ve kirden sürekli kirlenen duvarlarınızı buhar makinesi ya da vakumlama ve silim yapılarak temizlemekteyiz. Duvarın durumuna göre bu yöntemlerden biri seçilir.

Böylelikle Duvar Silim ile duvarınız sadeliğine ve temizliğine kavuştururuz.Yaz ayında birçok insanın aynı anda kullandığı havuzların temiz ve sağlığı tehdit edici hiçbir madde içermediği hususuna dikkat edilmesi çok önemlidir. Firmamız Havuz Temizliği işinde büyük bir itina ile çalışıyoruz. Sağlığınızı tehlikeye atacak ya da yosun unsurlardan korunabilirsiniz.Sağlıklı yaşamlar için sağlıklı temizlik gerekir. Ankara Temizlik Firması bu işin piri. Sitemizden bizlere bulaşabilir, istediğiniz hizmeti rahatlıkla bizden alabilirisiniz.