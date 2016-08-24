İddaa'da kazanmaya giden yol analizden geçer. İddaa analizlerini yapmak da çok kolay bir mevzu değidir. Banko maçları bulmak, bir çok kriteri değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkar. 1.40 oran gördüm bu kesin kazanır diye bir şey yoktur. Futbol konu olunca iddaa tahminleri yaparken tüm dinamikleri işin içine koymak gerekir. İddaa, bahis severlerin farklı kupon türleri ile tercih ettiği bir türdür. Kısaca spor bilginizi kazanca dönüştürebileceğiniz bir yöntemdir. Karşılaşmalar arasından seçim yaparak tahminde bulunabilirsiniz. Bugün internet üzerinden çeşitli iddaa sitelerinde yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Peki iddaa analiz nasıl yapılır? Gelin birlikte bu konuyu inceleyelim.

İddaa Analizleri

İddaa analiz nasıl yapılır bu konuda şu bilgileri sizinle paylaşabiliriz:

• Bazı oyuncular iddaa analizi konusunda oranları inceler ve bu oranlar üzerinden analiz yapar. Mesela bu oyuncular oran olarak aynı oranın hep tuttuğunu bildikleri için bu orandan hareket eder ve kuponlarınızı bu oranda yapar.

• İddaa bültenleri de bu durumda önemlidir. Gerek bayilerden, gerek sitelerden iddaa bültenlerinin takip edilmesi gerekir. Bu şekilde yakından izlediğiniz karşılaşmaları takip etme şansınız olacaktır.

• Elbette liglerin puan durumunu da takip etmeniz gerekir. Böylece maç istatistiklerini takip etmeniz gerekecektir. takımların iç dış saha performanslarına da ulaşmanız gerekecektir.

• Takımların ligteki durumları, oyuncuların sakatlıkları ve bunun gibi durumlara da dikkat etmeniz gerekir.

• Ayrıca kuponlarınızı yapmadan evvel gazete ve internetteki yorumları da değerlendirebilirsiniz. Böylece ligin durumu, maçların güncel hali konusunda bilgi alabilirsiniz. Banko Hazır Kuponlar sayfaları da bu anlamda değerlidir.

sayfaları da bu anlamda değerlidir. • Takımların cezalı olup olmadığı önemlidir. Hangi spor dalında bahis yapıyorsanız, ona göre takip işlemlerinizi de yapmanız gerekir.

• Mesela basketbol bahisi ya da futbol bahisi konusunda farklı ayrıntılar vardır. dolayısıyla bu ayrıntılara göre işlem yapmak en mantıklısıdır.

İddaa yorumları nasıl yapılır diye incelediğiniz zaman, her dalda farklı uygulamalar görebilirsiniz. Önemli olan yaptığınız kuponu iyi takip etmek ve buna göre de yatırımlarınızı takip etmek. Takımları buna göre incelemeniz mantıklı olacaktır. Kuponlarınızı yaparken, bu şekilde iyi bir takipçi olursanız, kazançlı kupon yapmış olursunuz.

İddaa ile uzun vadeli kazanç edinmek isterseniz, paranızı doğru şekilde idare etmelisiniz. Doğru analiz ile kapsamlı sonuçlar elde edebilirsiniz. özellikle takımların en iyi oyuncuları ve bu oyuncuların liglerdeki durumları basketbol gibi yıldız oyuncuların önemli olduğu bahis türlerinde çok önemlidir. İstatistiklerin takibi daha kapsamlı olduğu müddetçe kazancınız da artacaktır. Bu analizler sonucunda kuponlarınız ile ciddi kazançlar sağlayabilirsiniz.