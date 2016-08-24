İddaa'nın bir çok farklı oyun türü var. Bunlardan biri de düellodur.. Hem futbol hem de basketbol maçlarına özel olarak düello bahisleri açılıyor. Bu sistem sadece iddaa'da var. Bahis sitelerinde bu tarz bahisler göremezsiniz. İddaa Düello Tahminleri de çok kolay değildir. Zira normalde 2 takımı değerlendirmek gerekirken düelloda 4 farklı değişken oluyor. Bu da tahmin yapmayı zorlaştırıyor. Spor bahislerinde tahminlerinizi yaparken, iddaa kuponlarınızı çeşitli yöntemleri tercih edebilirsiniz. Son zamanlarda ortaya çıkan iddaa bültenlerine baktığımız zaman çeşitli bahis türlerinin olduğunu görebilirsiniz. İddaa düello da bunlardan biridir. Peki? İddaa düello son zamanlarda ortaya çıkan bahis türleri arasındadır. Eğer bahis

İddaa Düello Hakkında

İddaa düello nedir birlikte inceleyelim:

• Düello kısaca iki farklı maçtan iki takımın seçilip düelloya davet edilmesidir. Seçtiğiniz takım karşı taraftan daha çok gol atmış oluyorsa kazanmış olursunuz.

• İki takım arasında gerçekleşen durumda maç yapmadan, başka takımlar ile yaptığı maçlarda atılan goller baz alınarak takımların kendi aralarındaki maç varsayılmaktadır.

• Elbette her maç düello olarak kabul edilmez. Düello olacak maçlar iddaa tarafından belirlenerek sunulmaktadır. Listelenen maçlar arasından seçim yapabilirsiniz.

• En çok gol atan takım düelloyu da kazanmış olur.

İddaa düello nedir incelediğiniz zaman göreceksiniz ki aslında bu durum gayet basit ve kazanması kolay bir sistemdir. Bu nedenle oyuncular tarafından tercih edilir. Seçtiğiniz takımlar arasında futbolda düello yapabilir ve daha fazla kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Banko Kuponlar da düello maçlarına da yer verebiliyorsunuz. Düellodaki takımlar hariç diğer takımların maçlarıyla kuponlar birleştirilebiliyor.

İddaa sitelerinde düello yapabilirsiniz. Bunun için sitelerin kurallara uygun siteler olmasına özen göstermelisiniz. Oley, Tuttur, Bilyoner, Misli, Nesine ve Birebin gibi sitelerde düello bahisleri vardır. İddaa'nın resmi sitelerinden hazır kuponlar da yapabilirsiniz. Bu saydığım sitelerin hepsinde kuponlar mevcuttur. Bunlardan fikir de alınabilir. Çok kaliteli gazete yazarları da bu sitelerde online olarak yazmaktadır. Çoğu sitede forumlar mevcut ve birebir iletişim de sağlanabiliyor. Banko maçlar alabilir ve kuponlarına yazabilirsiniz. iddaa düello çok zevkli bir oyun türüdür. Heyecanınızı katlamak için siz de düello tercihleri yapabilirsiniz.