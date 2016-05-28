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İletim Port İle Toplu SMS Gönderimine Hemen Başlayın

Toplu SMS hizmetlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla pek çok firma artık daha geniş bölgelerde adını duyurup, çok daha fazla kişiye kolaylıkla kendileri ile ilgili yenilik, düzenleme ve kampanyaları iletebilme imkanı buluyor.

28 Mayıs 2016 Cumartesi 13:20
İletim Port İle Toplu SMS Gönderimine Hemen Başlayın

Toplu SMS hizmetlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla pek çok firma artık daha geniş bölgelerde adını duyurup, çok daha fazla kişiye kolaylıkla kendileri ile ilgili yenilik, düzenleme ve kampanyaları iletebilme imkanı buluyor. Müşteri portföyünüzün genişliğine göre sizin için 1000 SMS’ten 1 milyon SMS’e kadar oldukça geniş bir aralıkta farklı tarifelerden faydalanabileceğiniz seçenekler sunuyoruz.

 

Firmanızın İsmi Başlıklı SMS Gönderimi İle Markanız Hafızalarda İz Bırakacak

Müşterilerinize markanız başlıklı SMS göndererek akılda kalıcı reklam çözümleri getirebilirsiniz. Markanızı çok geniş alanlarda, hızlı bir şekilde özel olarak kullanıcıların her birine ulaşarak tanıtabilirsiniz. Yeni bir firma kuruyorsanız açılışınız için toplu SMS hizmetlerini kullanarak çok sayıda insanı davet edebilirsiniz. Bu sayede pek çok reklam yöntemine göre çok daha kolay bir şekilde isminizi duyurabilirsiniz.

 

Kurumsal SMS Şirketleri Arasında Fark Yaratıyoruz

Kurumsal SMS hizmetleri sağlayan firmamız İletim Port, siz değerli müşterilerimize üstün kalitede hizmet vermek için çalışıyoruz. Kampanya ve tarifelerimiz için internet sitemizi ziyaret ettiğinizde canlı destek alabileceğiniz menümüzden de faydalanabilirsiniz.

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