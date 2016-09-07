İltihaplı Romatizma Nedir?

Vücut uzuvlarının birbiri ile uyum içinde hareket edebilmesi ve kişiye serbestlik kazandırması bakımından çok önemli özellikler taşıyan eklemlerde zaman içinde farklı nedenlere bağlı olarak romatizma hastalığı görülebilir. Eğer eklemlerdeki problemlere ek olarak şişlik, kızarıklık gibi sorunlarla da karşılaşılıyorsa iltihaplı romatizma hastalığından söz etmek mümkün olmaktadır.

Kalp Krizi Oranı Her Geçen Gün Artıyor!

Kardiyovasküler sistemi olumsuz önde etkileyen bir yaşam tarzının benimsenmesi ve bunu tetikleyen beslenme biçimlerinin sonrasında ortaya çıkan kalp krizi yaşça büyük olan kişiler başta olmak üzere hemen hemen herkesi günümüzde tehdit etmektedir. Bu tür durumların ortaya çıkmasında önce önlemler alarak kalp krizine yakalanma riski oranını düşürmek gerekmektedir.

Kalp Nakli Yapan Hastaneler

Hastaneler bünyelerinde bulunan doktorların nitelikleri ve hastanenin teknik imkanları göz önüne alınarak nakil işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Pek çok hastanede gerçekleştirilmeyen kalp nakli için mutlaka bu alanda uzman ve deneyimli doktorların bulunduğu hastaneler tercih edilmelidir. florence.com.tr adresinden ulaşılabilen Florence Hastaneleri’nde tüm nakil uygulamaları kusursuz bir şekilde yapılabiliyor.