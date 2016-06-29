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İmplant Fiyatları

Evet, implant son zamanların en popüler ve en gelişmiş diş tedavisi yöntemlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Uzman hekimlerce yapılabilecek olan bu diş tedavisi yöntemi herkesin diş ağrılarına ve diş sorunlarına son verebilmek için yapılıyor. Diş implant fiyatları yapılacak olan implanta göre değişiklik gösterebilir.

29 Haziran 2016 Çarşamba 04:16
İmplant Fiyatları
Evet, implant son zamanların en popüler ve en gelişmiş diş tedavisi yöntemlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Uzman hekimlerce yapılabilecek olan bu diş tedavisi yöntemi herkesin diş ağrılarına ve diş sorunlarına son verebilmek için yapılıyor. Diş implant fiyatları yapılacak olan implanta göre değişiklik gösterebilir. İmplant eğer dişlerinizde bir eksiklik varsa, dişleriniz eksikse bu gibi durumlarda yapılarak sizlerin diş sorunlarına çözüm olarak sunuluyor. Diş sorunlarında kalıcı olarak çözüm bulmak istiyorsanız bu tür uygulamalar yaptırabilirsiniz.

Diş implant fiyatları yapılacak olan implant çeşidine göre farklılık gösterebilir. Bir çok implant çeşidi bulunmakta ve bu implant fiyatları 250 TL ile 2 bin TL arasında değişiklik göstermekte. Genel olarak zirkonyum diş implant fiyatları 400 TL'li fiyatlardan başlıyor. En yükseği ise şuanda Alman Nanoplant Höchst adlı diş implantı ve fiyatı yaklaşık olarak 1250 TL.

Yukarıda da söylediğimiz gibi bu tür diş implantları sizlerin isteğine göre yapılıyor ve implantlar diş sorunlarınız için kalıcı bir tedavi yöntemi olmuş oluyor. Çene kemiğine yerleştirilen implant kısa süre içerisinde tamamen çene yapınıza uyum gösteriyor ve daha sağlıklı dişlere kavuşmuş oluyorsunuz. Diş implant fiyatları için arama motorlarında daha detaylı ve kapsamlı bir arama yaptırabilirsiniz. Yukarıda saydıklarımızın dışında Güney Kore Biogenesis adlı diş implantı ortalama olarak 1000 TL'e yaptırılıyor. Protez diş implantı olarak bilinen metal destekli porselen dişlerde 350 TL'e yapılıyor.
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