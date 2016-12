İngiltere'de Dil Eğitimi İçin Hangi Şehri Seçmelisiniz?

Yabancı dil eğitiminde ön planda olan dünya genelinde en popüler ülkelerden biri

İngiltere’ dir. Her yıl her yaştan ve her milletten bir çok öğrenci İngiltere deki dil okullarına yerleşmektedir. Özellikle diğer ülkelere kıyasla daha yakın mesafede olması ve köklü dil okullarını barındırması sebebiyle Türkiye’den bir çok öğrenci için İngiltere’yi tercih etmektedir.

Butik hizmet veren okullar ve şubeleşmiş bir çok köklü dil okulu ülke geneline yayılmıştır.Bu durum yurt dışında dil eğitimi almak isteyen öğrencilerin karar vermelerini belli ölçüde zorlaştırmaktadır.Yalnız buradaki en önemli nokta eğitim alınan okul kadar seçtiğiniz şehrinde de dil eğitiminize katkısı olacağının farkında olmaktır.

En az iki hafta süreyle eğitim alabileceğiniz bu dil öğrenme programları süresinde kendinize yeni bir yaşam alanı oluşturursunuz.Konaklamanız boyunca bir marketten alış veriş yaparken , bir kafede kahvenizi içerken veya okulunuzun sizin için organize ettiği bir etkinliğe katılırken yerel halkla iletişime geçip onların kültürlerine , dil yapılarına ve aksanlarına tanık olursunuz.

Bu noktada kendinize İngiltere’de uygun bir dil okulu ve çevre seçmek halihazırda zorlu bir süreç olan yabancı dil öğrenimini zorunluluktan çıkarıp eğlenceli bir aktiviteye dönüştürür, zengin kelime dağarcığına sahip bir günlük konuşma diline sahip olmanızı sağlar.Daha da fazlası, iyi bir Yurt Dışı Eğitim Danışmanı ile çalışarak bu eğitim sürecini bir tatile de çevirebilirsiniz. Uzman bir eğitim danışmanı , okulları tanıdığı kadar bulunduğu çevrenin size hitap edebilecek yanlarına hakimdir.

İngiltere’de Öne Çıkanlar

Londra İngiltere’nin en kozmopolit şehridir.Hızlı şehir hayatından kopmak istemeyenler, bir yandan dil eğitimine devam ederken İngiltere’nin nabzını buradan tutabilirler. Londra’nın hemen güneyinde yer alan güzel bir sahil şeridine sahip olmasından dolayı London-by-the-Sea adıyla da anılan Brighton ise yumuşak iklimi ve zengin eğlence hayatıyla farklı ilgi alanlarına sahip öğrencilere hitap etmektedir.Brighton ile aynı sahil şeridini paylaşan Bournemouth’da, yine yazlık bir yerleşke olmasına rağmen nispeten daha sakin daha nezih bir atmosfer barındırır.Ünlü Oxford Üniversitesi’ne de ev sahipliği yapan Oxford şehri ise tarihi 8.yüzyıla uzanan binalarıyla görkemli ve tarihi bir dokuya sahiptir.Şehrin içinde geçen Cam Nehri, şehre doğal bir güzellik katar.

Bu şehirlere ek olarak Bristol , Bath, Nottingham, Eastbourne , Portsmouth , Birmingham , Manchester gibi şehirler de dil okullarının yoğun olarak bulunduğu diğer yerlerdir.Genel olarak şehirlerin siluetini oluşturan tarihi binaları, kütüphaneleri, mimarisi, ünlü stadyumları ve ödüllü kumsalları ile İngiltere ‘de sizin de ilginizi çekecek bir destinasyon olduğuna emin olabilirsiniz! Deatlu bilgi için http://www.global-yurtdisiegitim.com/ sitesini inceleyebilirsiniz.