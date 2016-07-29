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İnstagram beğeni hilesi - Takipçi hilesi

İnstagram beğeni hilesi - Takipçi hilesi

29 Temmuz 2016 Cuma 00:27
İnstagram beğeni hilesi - Takipçi hilesi
 Sosyal medya kullanımları kişilerin istek ve arzularına göre değişkenlik göstermektedir. Kimileri akrabalarını, arkadaşlarını takip edebilmek adına sosyal medya hesaplarını kullanırken, kimileri ise ticari amaçlı sosyal medya hesaplarını kullanabilmektedir. İnstagram için açıklayacak olursak eğer ticari amaçlı kullanımlarda örneğin elbise satışı yapan bir ticari hesap #giyim, #ticaret #alışveriş gibi etiketlerle ürün resimlerini paylaştığında doğru kitleye ulaşabildiği için ürünlerinin satış ihtimali daha da artmaktadır. Fakt eğer hesabı sönük ise yani instagram takipçi sayısı az ise bu hesap diğer kullanıcılara güvenilir gözükmeyeceği için karşıdaki kişi ürünü alacaksa dahi vazgeçebilir. Bu tarz durumlarla karşılaşılmaması adına en doru tercih takipcibegeni.net 'in instagram takipçi hilesi uygulamasını kullanmak olacaktır. 

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İnstagram beğeni hilesi ne işe yarıyor?

İnstagramda kullanılabilen takipçi hilesinin yanı sıra hesap kalitesinin artması için hesapta paylaşılan içeriklern daha fazla kişiler tarafından beğenilmesi gerekir. Hesabınızda paylaştığınız kısa video ve fotoğraflarınızın ya da ticari resimlerinizin daha fazla kişiler tarafından beğenilmesini isterseniz instagram beğeni hilesi kullanabilirsiniz. Bu hile sayesinde paylaşmış olduğunuz içerikler daha geniş kitleler tarafından beğenileceği için insanlar sizin hesabınızı güvenilir görecektir. Peki instagram takipçi sayısı nasıl artar? İnstagramda paylaşılan resimler nasıl daha fazla kişiler tarafından beğenilir? Sorusunun cevabı ise basittir. Bunun için takipcibegeni.net 'e giriş yapabilirsiniz.

İnstagram beğeni hileleri ne kadar? İnstagram takipçi hileleri ne kadar?

İnstagram beğeni hileleri fiyatları ve takipçi hileleri fiyatları oldukça uygun fiyatlıdır. Bu fiyatlandırmaların hesabınıza getirisi oldukça yüksektir. Hesabınızın takipçi sayısının ve beğeni sayısının az olmasını istemiyorsanız bu hileleri kullanarak hesabınızın mevcut takipçi ve beğeni sayısını arttırabilirsiniz. Fiyatlandırma şu şekildedir;

  • İnstagram 10.000 Türk takipçi fiyatı => 150tl
  • İnstagram 2000 otomatik Türk beğeni fiyatı => 1 aylık 300tl

İnstagram beğeni ve takipçi kitlenizin gönderilmesi için şifreni gerekmemektedir. Sadece kullanıcı adınız yeterlidir. Artık hesabınız daha prestijli daha popüler bir hale gelecektir. Hatta bu şekilde Türkiye'ninn en iyi instagram hesaplarından bir tanesine sahip olabilirsiniz.

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