Instagram Profilime Bakanlar

Yakın zaman içerisinde facebook veya İnstagram profilime bakanlar uygulamalarına inanan ve bu uygulamaları kullanan kullanıcılar hala bu uygulamaları gerçekçi bulurken şimdi de aynı tarz uygulamalar instagram için de türemeye başladı.





İnstagramprofilimebakanlar tarzı sloganlar ile twitter üzerinden paylaşılan bu tarz uygulamalar bir anda patlama yaparak bir anda hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Tabi ki de bu tarz uygulamalar koskoca bir yalandan ibaret.

Bu tarz profilime kimler bakmış uygulamalarının tek amacı kullanıcının profil bilgilerini ele geçirmek. Ayrıca bu uygulamalar kullanıcı hesabında yapılan hareketleri de kontrol edebiliyor. Mesela; kullanıcının haberi olmadan başka bir hesap takip ediliyor, ya da yine haberiniz olmadan başkalarına ait fotoğrafları beğeniyorsunuz. Böylelikle instagram da 100 takipçi 10 tl şeklinde ortada gezen dolandırıcıların işine yarıyor. Yani o 100 takipçi arasına otomatik olarak ekleniyorsunuz. Bu tarz uygulamalarda kullanıcı şifresi kesinlikle istenmiyor. Bu uygulamaları kurduktan sonra kullanıcı zaten şifresini vermiş oluyor.

Bu Tarz Uygulamaları Profilinizden Nasıl Kaldırırsınız?







İnstagramda hızlı bir şekilde yayılmakta olan bu uygulamaları takip etmeye başladıysanız ya da bir şekilde kurduysanız aşağıdaki basamakları takip ederek instagram hesabınızdan kaldırabilirsiniz.

Ø İlk olarak instagramda sağ kısımda bulunan profil isminize tıklayınız.

Ø Karşınıza ‘profili düzenle’ butonu çıkacak , bu butona tıklayınız.

Ø Sol kısımda instagram profilimizi düzenleyebileceğimiz seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekler içerisinden ‘uygulamaları yönet’ seçeneğine tıklayınız.

Ø Kullanıcı tarafından izin veriler uygulamalar arasında ‘profilime bakanlar’ uygulaması da yer almaktadır.

Ø Bu uygulamanın yanında ‘erişimi iptal et’ butonu çıkacaktır. Bu butona tıkladığımız zaman bu sahte uygulama hesabınızdan kaldırılmış olacaktır.