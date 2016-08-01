İnstagram takipçi ve beğeni hilesi

Şüphesiz ki instagram günümüzde Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesidir. Bu platform ücretsizdir, isteyen herkes instagram kurallarına uymak şartıyla resim ve video paylaşabilir. Sadece instagramı kurumsal ya da ticari anlamda reklam vermek isteyen kişiler ücretli olarak kullanmaktadır.

İnstagramda fotoğraf ve video paylaşım özelliği oldukça kolaydır. İnstagramın sevilmesindeki en büyük paylardan bir tanesi de kolay bir şekilde video ve fotoğraf paylaşılabiliyor olmasıdır. Fotoğraf paylaşım esnasında kullanıcılar istedikleri filtreleri belirleyebilmekte fotoğraf ve resimlerini daha güzel hale getirebilmektedir. Bu fotoğraflar

ile daha fazla kullanıcı tarafından beğendirilebilmektedir.

Ekim 2010 yılında kurulan ve hızla büyümeye başlayan bu platform Dünya devi bir çok firmanın ilgisini çekmiştir. O dönemin instagram kurucuları Kevin Systorm ve Mike Krieger en iyi sosyal platform olan facebookun satın alma talebini kabul etmiş ve Nisan 2012 yılında instagramı facebooka devretmiştir. Ve 2016 yılı itibari ile instagram kullanımı git gide artarak 500 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Bu da facebookun mevcut sermayesinin artışına ciddi bir katkıdır.

İnstagramda herkes hayatından ya da işinden kesitler paylaşmaktadır. Bir çok ticari hesapda instagram hesapları sayesinde ürünlerine hitap edebileceğini düşündüğü kitlelere daha kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu hesapların otoritesi

uygulamalarıyla artabilmektedir. İnstagram hesabımın takipçi sayısını nasıl arttırabilirim? Diyorsanız eğer takipcibegeni.net sitesine giriş yapabilir ve instagram beğeni hileleri ile takipçi hilelerini kullanabilirsiniz.