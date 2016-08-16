İnternet Üzerinden Bahis Yapmak Güvenli Mi?

Kolay bir şekilde bahis oynaya bilmemizi sağlayan internet, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Fakat birçok kişinin aklında olan ortak soru internetten bahis yapmak güvenilir mi? İlk olarak, iddaa sitelerine göz atmak yerli bir davranış olacaktır. Bilindiği üzere, iddaa bugün Türkiye de ki resmi bir bahis oyunu olarak, şuan da tekel durumdadır. Önceden sadece bayiler aracılığı ile oynanabilen iddaa, teknolojinin gelişmesi ile birlikte online bir şekilde internet üzerinden oynayabilme imkanını sunmaktadır. Yerli bahis sitesi olarak nitelendirilen bu siteler, bahis oynamayı ne kadar kolaylaştırmış olsa bile, birçok dezavantajı bulunmaktadır. Örnek olarak, iddaa genel anlamda futbol üzerine maç programları sunmaktadır. Futbol maçları yanında voleybol, basketbol gibi diğer spor dalları bulunsa bile, sayıları 4 ila 5 i geçmeyen spor dallarından çok az miktarda maç sayısı verilmektedir. Aynı zaman da futbol maçları, yabancı bahis sitelerinde ki çeşitlilik kadar fazla bulunmamaktadır. Yine bahis oynayanların şikâyetçi oldukları diğer bir nokta ise, bahis oranlarının oldukça düşük olmalarıdır. Türkiye de sadece, internet üzerinden spor toto’ nun resmi oyunu iddia oyununu gönül rahatlığı ile oynayabilirsiniz. Bu oyunu internet üzerinden oynamak son derece güvenilir bir durumdur. Aynı zamanda internetten bahis oynamak, hızlı, pratik, kolay ve mekân bağımlılığı olmadan rahat bir şekilde iddaa oynamamıza imkan tanımaktadır.
İnternetten Kredi Kartı İle İddaa Oynamak
Bazı birkaç şartın, yerine getirilmesi sonucu birçok bahis sitelerinden kredi kartı ile bahis oynanabilmektedir. İnternetten bahis yapmak, piyasa da bulunan birçok bahis siteleri, kredi kartları ile bahis yapılmasına imkân tanımaktadır. Fakat kredi kartı ile iddaa oynayabilmeniz için siteye üye olmanız gerekmektedir. Online bahis siteleri, üye olmak için gerekli olan işlemlerin uzun sürerek kulacılarının sıkılmasına neden olmamak için, kullanıcı dostu ve kolay bir şekilde üyeli işlemleri sunmaktadırlar. Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Bu husus, yerli bahis siteleri, üyelik aşamasında TC kimlik numarasına ihtiyaç duymalarıdır. Yabancı diğer siteler de, özellikle para çekme işlemlerinde güvenlik için bazı resmi evrakların, kendilerine iletilmesini talep edebilmektedirler. Üyelik işlemini kolay bir şekilde halletmiş olarak varsayarsak, kredi kartınız ile bahis yap anızda hiçbir engel bulunmamaktadır. Online bahis sitelerinde para yatırma kısmına gelerek, kredi kartınız yatırmak istediğiniz tutarı site üzerinde ki hesabınıza aktarabilmektesiniz. Aynı zaman da bazı bahis siteleri, kredi kartı ile para yatırılan hesaplara, özel bonuslar da sunmaktadır.
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