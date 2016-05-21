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İnternette En Hızlı Fırsatlardan Yararlanın

1 Nisan 2015 tarihi itibariyle iletişimde ve özellikle internet hizmetlerinde devrim gibi bir yenilik meydana gelmiştir.

21 Mayıs 2016 Cumartesi 13:17
İnternette En Hızlı Fırsatlardan Yararlanın

1 Nisan 2015 tarihi itibariyle iletişimde ve özellikle internet hizmetlerinde devrim gibi bir yenilik meydana gelmiştir. Bu kapsamda ülkemizde 4,5 g olarak isimlendirilen 4. nesil iletişim sistemleri ülkemizde kullanılmaya başlanmış ve gerek bireyler gerek de kurumlar mobil internette daha hızlı veri alışverişi gerçekleştirmeye başlamışlardır.

Özellikle kargo şirketleri ve yurt genelinde taşımacılık hizmetleri yapan firmalar başta olmak üzere her sektördeki firmaların internet çözümlerinde etkin süreçler geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda ülkemizin en hızlı 4,5 g hizmetini sunan kurumlardan olan vodafone internet alanında getirdiği yenilikler ile bireylerin ve kurumların ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunmaktadır.

Bu kapsamda sunulan vodafone süpernet hizmeti yüksek hızlı veri iletişiminde ve internet üzerinden gerekli dosyaların hızlı bir biçimde indirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır.

net-internet.com vodafone yalın internet hizmeti ile internet alanında bireyler ve kurumlar için sabit hat bağımlılığı olmadan yüksek hızlı internet çözümleri sunmaktadır. Firmanın sunduğu internet çözümleri içerisinde en çok supernet hizmetleri ve yalın internet hizmetleri gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: vodafone internetvodafone süpernetvodafone yalın internet

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    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
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