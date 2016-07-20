iPhone ekran kırılması durumunda neler yapılmaldır?

Son yıllarda, dokunmatik teknolojisinin de alabildiğince gelişmesiyle birlikte cep telefonlarının ekranları giderek büyüdü. Büyüyen ekranlar ise artık darbelere daha açık hale geldi. Bu yazımızda özellikle iphone ekranı kırılanlara neler yapabileceğine dair önerilerimiz olacak.

Cep telefonu kullanan herkesin bildiği temel konulardan birisi kılıf kullanmaktır. Cep telefonu kılıfı ile bir noktaya kadar telefonlarımızı koruyabilmemiz mümkün olmakla birlikte ekran kırılmasına kesin çözüm olduğunu söylemek ise zordur. Yine çoğumuzun kırılmaz cam filmi olarak bildiği ekran filmleri de iphone ekran kırılmasını engellemek için yararlı olabilir. Ama kesin olarak çözüm değillerdir. Aslında tamamen ekran kırılmasını engelleyen aparatlar piyasada bulunuyor. Ama 7.6 mm kalınlığındaki narin telefonunu 1,5 cm’lik tuğlaya dönüştürmek de insanlara pek cazip gelmiyor açıkçası.

iPhone ekranım kırıldı. Ne Yapmalıyım? Sorusunun cevabı ise şu şekilde:

Apple müşteri memnuniyetini esas alan, dünyanın saygın firmalarından birisi. Yine de bu durum iPhone ekranınızın garanti kapsamında tamir edileceği anlamına gelmiyor. Firma size bu durumda 2 seçenek sunuyor:

1. Ekran değişimi: Bu seçenekte, vereceğiniz 300-500 arası bir meblağ ile (iPhone 6- iPhone 6S) iphone ekranını değiştirebiliyorlar.

2. Cihaz değişimi: iPhone’nunuz düştüğünde sadece ekranı hasar görmemiş olabilir. Telefonun bir yerleri kırılmış, çatlamış veya başka yerleri de hasar görmüş olabilir. Bu durumda Apple, size belirli bir miktar karşılığında yeni bir iPhone verebiliyor. Bu miktar ise iPhone modeline göre 1300 liraya kadar çıkabiliyor. Daha alt modellerde çıkacak miktar daha düşük kalacaktır.

Ekran değiştirmek en hızlı çözüm olsa da, sonradan bu konuda başınız ağrıyabilir. Çoğu zaman iPhone düştüğünde sadece ekran kırılmıyor. iPhone kasasında çökmeler olmuş olabilir. Hatta atmalar meydana gelebilir. Bu yüzden iPhone ekran değişimi seçeneğini birçok kullanıcıya tavsiye ediyoruz.

iPhone cihazınız garanti kapsamında değilse, garanti bitmeye yakınsa veya daha ucuza tamir ettirmenin yollarını arıyorsanız iPhone teknik servislerine göndermeyi düşünün. Özel iPhone teknik servisleri, Apple Store’lere göre çok daha ucuza cep telefonunuzun ekranını tamir edecektir.