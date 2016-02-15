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İş güvenliği iş sağlığı

İş güvenliği iş sağlığı

15 Şubat 2016 Pazartesi 11:09
İş güvenliği iş sağlığı
 Tarduosgb.com 2006 yılında iş sağlığı ve iş güvenliği konularında profesyonel olarak danışmanlık hizmetleri vermeye başlayan bir oluşumdur. Yöneticileri ile çalışanlarının 90 lı yıllardan bu yana iş güvenliği ve iş yeri hekimliği uygulamalarıyla uğraşan bu oluşum sektörde iş sağlığı ve iş güvenliği konularda en tecrübeli kuruluşlardan bir tanesidir. 

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Ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmetleri dışındaki hizmetleri danışmanlık firmaları veya anlaşmalı olduğu firmalar tarafından yürütülmektedir. İlk kuruluşundan bu yana tarduosgb.com yasal uygulamaları yerine getirerek iş sağlığı ve iş güvenliği konularında yol katetici önemli adımlar atmış ve atmaya devam etmektedir. Kendi dalında uzmanlaşmış personellerini bünyesine katarak yoluna emin adımlarla devam eden tarduosgb.com iş sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman arayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir niteliktedir.

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