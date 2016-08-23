İstanbul İkinci El Otomobil Tercihlerinde Ön Sıralarda

İstanbul ikinci el otomobil pazarının nabzını tutmaya devam ediyor. Özellikle yeni araç alımlarında yaşanan fiyat dalgalanmalarının yanında daha durağan bir seyir izleyen 2. El oto piyasasında yerli modellere olan taleplerde biraz yükselme olsa da, ticari araç sınıfındaki talepler pazarın dengesini daha orta segmentte kuruyor. Binek ve Sedan araçların daha kolay el değiştirdiği 2. El piyasasında, araç ile ilgili bilgilerin doğruluğu satışı bire bir etkileyen unsurların başında geliyor.

İstanbul İkinci El Araba Almak İsteyenleri Çağırıyor

Yeni bir araç almak yerine kullanılmış araç alarak hem trafikte biraz daha tecrübe kazanmak, hem de ÖTV gibi vergi yüklerinden kurtulmak isteyenler için hala İstanbul ikinci el araba cenneti. Oto pazarlarında ya da internet sitelerinde uygun fiyatlı araç bulmak isteyenler bu nedenle İstanbul’a mutlaka geliyor. Tabii araç alımlarında verilecek peşinatın taksit konusunda avantajlar getirdiğini de belirtmek gerekir.

Ucuz 2. El Oto Almak İsteyenlerin Adresi Belli

İstanbul’da oldukça fazla sayıda oto pazarının bulunması, istenilen araca ait özelliklerin tam olarak uyuşmaması gibi konular nedeniyle uzun süre araç aramak artık mazide kaldı. Ucuz 2. el oto satışında istenilen modelin arıza ve hasar kaydına kadar tüm detaylarıyla belirtildiği otomobilen.com internet sitesi tüm beklentilere cevap veriyor.