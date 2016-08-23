Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

İstanbul İkinci El Otomobil Tercihlerinde Ön Sıralarda

İstanbul İkinci El Otomobil Tercihlerinde Ön Sıralarda

23 Ağustos 2016 Salı 20:24
İstanbul İkinci El Otomobil Tercihlerinde Ön Sıralarda

İstanbul ikinci el otomobil pazarının nabzını tutmaya devam ediyor. Özellikle yeni araç alımlarında yaşanan fiyat dalgalanmalarının yanında daha durağan bir seyir izleyen 2. El oto piyasasında yerli modellere olan taleplerde biraz yükselme olsa da, ticari araç sınıfındaki talepler pazarın dengesini daha orta segmentte kuruyor.  Binek ve Sedan araçların daha kolay el değiştirdiği 2. El piyasasında, araç ile ilgili bilgilerin doğruluğu satışı bire bir etkileyen unsurların başında geliyor.

İstanbul İkinci El Araba Almak İsteyenleri Çağırıyor

Yeni bir araç almak yerine kullanılmış araç alarak hem trafikte biraz daha tecrübe kazanmak, hem de ÖTV gibi vergi yüklerinden kurtulmak isteyenler için hala İstanbul ikinci el araba cenneti. Oto pazarlarında ya da internet sitelerinde uygun fiyatlı araç bulmak isteyenler bu nedenle İstanbul’a mutlaka geliyor. Tabii araç alımlarında verilecek peşinatın taksit konusunda avantajlar getirdiğini de belirtmek gerekir.  

Ucuz 2. El Oto Almak İsteyenlerin Adresi Belli

İstanbul’da oldukça fazla sayıda oto pazarının bulunması, istenilen araca ait özelliklerin tam olarak uyuşmaması gibi konular nedeniyle uzun süre araç aramak artık mazide kaldı. Ucuz 2. el oto satışında istenilen modelin arıza ve hasar kaydına kadar tüm detaylarıyla belirtildiği otomobilen.com internet sitesi tüm beklentilere cevap veriyor.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv