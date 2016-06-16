İstanbul Köpek Eğitimi ve Pansiyonu

İstanbul'un bir numaralı köpek eğitim ve pansiyonu Hause Of İstanbul, sizlere köpek üzerine aklınıza gelebilecek her türlü konuda destek sağlamaktadır. Köpek temini konusunda da destek veren firmamızdan sizlerde yararlanabilirsiniz. Ayrıca köpek eğitimi
yle ilgili olarak köpeklerinize verilecek olan eğitim ile sizlere sadık ve dost bir köpek elde edebilirsiniz. A'dan Z'ye eğitilmesinde yardımcı olan firmamız köpeklerinizin eğitim süresi boyunca köpek pansiyonu
olarak yapmış olduğumuz barınaklarda kalmaktadırlar. Bu sayede köpeğinizin bütün ihtiyaçları karşılanarak sizlerin yanına eş olabilecek bir köpek verilmektedir. Alanında uzman olan köpek eğitmenlerimiz sayesinde köpeklerinize 7/24 destek sağlanarak en iyi şartlarda yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Köpek üzerine aklınıza gelmeyecek bir çok konuda sizlere hizmet verilmektedir. Bu konu hakkında sizlerde sitemizi ziyaret ederek yer alan bilgileri okuyabilir ve detaylı şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Profesyonel bir köpeğinizin olmasını istiyorsanız sizlerde doğru yerde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
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