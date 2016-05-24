İşyerlerine Yangın Söndürme Sistemi





İş güvenliği yasası kapsamında, artık işyerlerinde yangınlar ile ilgili bazı prosedürler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Eskiden sadece yangın tüpleri yeterken şimdilerde tehlike sınıfı içerisinde bulunan alanlarda kapsamlı yangın söndürme sistemi istenmektedir.

Kapalı alanlarda çalışma yapılan iş yerlerinde duman perdesi zorunlu olarak yapılması gereken önlemlerdendir. Çalışan işçilerin olası bir kazada dumandan zehirlenmemeleri için, bu önemlerin alınması gerekir.

novatayangin malzemelerinin sitesine baktığınızda, devletin son çıkardığı yasa ile bunları yaptırmayanlara ciddi meblağlarda maddi ceza verdiğini görebilirsiniz. Kişilerin inisiyatifine bırakılamayacak durumların oluşması yüksek olduğu yerlerde yangın anında otomatik olarak çalışan köpüklü söndürme sistemleri yangını tehlikeli duruma gelmeden durdurmaktadır.

Yangınlarda en çok karşılaşılan durum karbon monoksit zehirlenmeleridir. Geçtiğimiz yıllarda soma'da gerçekleşen facia'da da ölenlerin birçoğu bu yüzden ölmüştür. Bunun önüne geçilmesi için işyerlerine duman tahliye sistemleri kurulmalı ve karbon monoksit tahliye edilmelidir. Sistem ile ilgili novatayangin.com sitesinde yer alan videoda, yangın çıktığında dumanın sensörlere ulaştığı andan itibaren, sistemin kendiliğinden devreye girdiğini ve dumanı tahliye ettiğini görebilirsiniz.