Jinekomasti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?





Jinekomasti erkekleri en çok rahatsız eden dış görüntü bozukluklarında biridir. Erkeklerin göğüs bölgesi genelde gergin ve oldukça düzdür ama bazen bu alanda yağ birikmeye başlar zamanla kadın göğsüne benzeyen bir görüntü oluşur ve bu erkeklerin hiç istemeyeceği bir durumdur.

Yüzme gibi çıplak yapılan aktiviteler artık çok zorlaştığı gibi zamanla gömlek üstünden bile belli olan göğüsler oluşur. Günümüzde jinekomasti düzeltilebilir. Hasta düz bir göğse sahip olabilir. Jinekomastide en önemli tedavi ameliyat ile yağ ve meme dokusunun bölgeden çıkarılmasıdır.

İyileşme süreci hızlıdır. Bacak ve kollar kadınlar için önemlidir. Düzgün bacaklara sahip bir kadın güzellik işinin büyük çoğunluğu halletmiş demektir. Günümüzde bacak estetiği uygulamaları çerçevesinde çarpık bacaklar düzeltilmekte, kilo ve zayıflık sorunları ise giderilmektedir. Kollarda ise daha çok sarkma oluşmaktadır.

Kol sarkmaları ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemlerle oldukça düzeltilebilir. Uygulanacak tedavi doktor muayenesi ile belli olmaktadır. Bacak ve kol estetiği uygulamaları oldukça başarılı estetik operasyonlardır.