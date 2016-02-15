Jojobet
bahis sitesi diğer bahis sitelerinde olduğu gibi kuruluş amacını nitelikli bir bahis ortamının bahis tutkunu kişilere sağlanması ilkesi olduğunu göstermektedir. Söz konusu bahis sitesinin ait olduğu yer ise Montenegro olduğu bilinmektedir. Site hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyen müşteri ya da müşteri adayları ise ilgili siteye giriş yaptıktan sonra sayfanın en alt kısmında mevcut olan Jojobet firma bilgileri, gizlilik koşulları, kurallar ve buna benzer seçeneklere tıklayarak ihtiyaç duydukları bilgileri elde edebilmektedirler.
Bahis sitesine giriş yapıldıktan sonra kayıt işlemleri için yapılması gereken şey sağ üst taraftaki hemen üye ol sekmesinin tıklanmasıdır. Jojobet
sitesine kayıt için tıklanan bu sekmede belirli başlı sorular müşteri adaylarına yöneltilmektedir. Bu soruların genel kapsamda ele alınmasıyla kişisel bilgiler olduğu görülmektedir. Bilgilerin doğru bir şekilde doldurulmasıyla artık üyelik işlemleri tamamlanmış olup sahip olunan kullanıcı adı ve şifre ile bir hesap açılmış durumdadır. İlgili site de kayıt işlemlerinden sonra bahis yapılabilmesi için yapılması gereken bir diğer işlem ise para yatırma işlemidir. Para yatırma ve para çekme gibi türlü işlemlerde çeşitli yöntemler site yetkilileri tarafından müşterilere sağlanmaktadır. Bu bilgiler ise yine sayfanın en alt kısmında ilgili konunun sekmesine tıklanarak detaylı bilgi elde edilebilmektedir. Para yatırma işlemi de tamamlandıktan sonra sayfanın en üst kısmında bulunan canlı bahis, poker, sanal spor, canlı casino gibi seçeneklerden biri seçilerek müşteriler için bahis hayatı başlamış durumda olmaktadır.
Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılması durumunda yetkililerin müşterilere sağladığı bir yol mevcuttur. Canlı destek servisi ile Jojobet yetkilileri müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Bu servis ile kafasında soru ya da sorular olan kişilerin sorunları giderilmektedir.
Kaynak: http://www.jojobet5.net/
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