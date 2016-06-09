Kuru temizleme işlemleri yakın dönemde oldukça meşakkatli işlemlerden geçen yöntemlerle uygulanmaktaydı. Ve o dönemlerde sektör bu kadar gelişmiş bir durumda değildi. Firmalarda profesyonellik yoksunluğu, hizmetlerde kalite eksikliği hemen göze çarpar durumdaydı. Artık firmamız ile Kadıköy kuru temizleme hizmetlerinde bu durum yerini çok daha profesyonel ve kaliteli ürün sonucu ortaya çıkaran metotlara bırakmıştır.

Ümraniye Kuru Temizlemede Ayrıcalıklar

Kıyafet veya halı gibi kuru temizleme taleplerinde çarpıcı kampanyalar ve servis kolaylıkları müşterilere büyük yararlar sağlıyor. Hızlı, güvenilir, kaliteli ve müşteri memnuniyeti odaklı işleriniz için Ümraniye kuru temizleme servislerinden yararlanmayı unutmayın.

· 5 saatte alım, 24 saatte teslim.

· Ürünler adresten alınıp adrese teslim edilir.

· Servis ücreti, abonelik veya ön ödeme şartları yok.

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