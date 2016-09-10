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Kadınların Sorunları Annelik Ve Doğum

Kadınların Sorunları Annelik Ve Doğum

10 Eylül 2016 Cumartesi 21:31
Kadınların Sorunları Annelik Ve Doğum

 Doğum sonrası ya da doğuştan ileri gelen vajinal esneklik kadın ve erkeğin cinsel yaşamında önemli yere sahiptir.

Cinsel beraberliğin her iki taraf için daha güzel geçmesi için vajinal esneklikte vajinal daraltma ameliyatı günümüzde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Op. Dr. Volkan Dede kliniğinde çalışmalarını kadın doğum ve tüp bebek üzerine yapmaktadır. Ameliyat sonrasında hastanın hijyen konusuna önem vermesi gerekir.

 Şişlik ve hafif ağrılar olabilir. Hastaya verilen ilaçların düzenli kullanımı çok önemlidir. Dikişler 15 20 gün içerisinde kendiliğinde düşeceği için hastanın dikişlerini aldırması gerekmez. Vajina ameliyatından sonra vajina da doğum gerçekleşmeden genişleme görülmez. Çiftlerin evliliklerinde en çok istedikleri elbette çocuk sahibi olmaktır ancak erkek ve kadında görülen problemler nedeni ile bu bazen laboratuvar ortamında gerçekleşmesi gereken bir süreçtir.

Babadan alınan sperm sayısının artması için biriktirilerek dondurucularda saklanmaktadır. Daha sonra alınan spermler annenin yumurtalıklarına yerleştirilerek döllenme sağlanmaktadır. İlk seferde başarı elde edilmeyebilir bu nedenle tedavi uzadıkça tüp bebek fiyatları farklılık göstermektedir.

 Normal doğum birçok kadının tercih ettiği doğum şeklidir bazı durumlarda kadınların isteğine göre ya da zorunlu olarak sezeryanla doğum yapmak zorunda olan kadınlarda vardır. Kadınların sezaryen sonrası vajinal doğum yapması mümkün olabilir.

 Bebeğin çıkış yoluna yaklaşması gibi sebepler sezaryen sonrası vajinal doğuma yol açabilirler ancak aralarında çok fark olmamaktadır. Bilgi için http://drvolkandede.net sitesi ziyaret edilebilir.

 

 

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