Kafelerin Mobilya Dekorasyonları

Kafe nedir? Bildiğiniz üzere artık gençlerin yaşlıların ortak mekânları olan kafeler arkadaşlarla buluşma mekânı kahve çay içme mekânı ya da soluklanma mekânı olarak karşımıza çıkan ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez mekânlarından biridir. Tabi bunun yanı sıra kafe sahiplerinin de müşterileri memnun etmeleri gerekmektedir. Güler yüzlü garsonlar ve güzel sunumlarının yanı sıra bulunan mekânın dekorasyonu da bir o kadar önemlidir. Bu dekorasyonun da en öenmli ayağı sandalye olmaktadır. Çünkü müşteri memnuniyeti her şeyin önünde gelir. Eskiden mahalle kahveleri kıraathaneler gibi mekânlarda tabure ve küçük masalarla hizmet verilirdi. Ama günümüzde en önemli olan şeylerden biridir mekânın dekorasyon önemi. En rahat ve konforlu koltuklar temin ediliyor çoğu kafeye. Göze hitap edecek farklı tasarımlar güzel mobilyalar oldukça önemlidir. Müşteri rahatlığı müşteri memnuniyetini en üst noktada tutuyorlar. Kafe koltukları oldukça konfor verici oldukça rahat oluyor ve insanları evinde gibi hissettirerek daha güzel hizmet veriliyor. Kafeler daha çok aile mekânı oldukları için özellikle gençlerin daha sıklıkla gittikleri barlar, diskolar ve gece mekânları da vardır.

Barların Dekorasyonu

Barlar, diskolar ve gece mekânları kafelere göre daha farklı hizmetler vermektedir. Genelde eğlence amaçlı partilerin yapıldığı mekânlardır. Kafe gibi müşteri memnuniyetleri illaki oluyor ama barlarda daha çok dekorasyondan çok hizmete önem verilir. Genelde alkollü içeceklerin yüksek sesli müziklerin olduğu mekânlardır ve dekorasyon önemli olmasının yanı sıra konfordan rahatlıktan daha çok görselliğe önem verilir. Kafelerde koltukların konforu rahatlığı daha önemli oluyorken barlarda ise daha çok sandalye ya da daha küçük boyutlardaki koltukların kullanımı daha çok görülür. Barlarda daha karanlık ortamların oluşması spot ışıkların kullanılması mekân dekorasyonunun da önemli bir yere sahip olduğunun ve genelde ona göre düzenlemeler yapılması gerektiğini gösterir.

Barda Oturma Alanları

Barlarda genelde hep ayakta oluyoruz. Danslar, oyunlar gibi birçok şeyden sonra belki de oturmak aklımıza gelmiyordur. Ama barlar da kullanılan bar sandalyeleri yorulduğumuzda kullanacağımız en önemli şeydir. Bar sandalyesine oturup içkimizi yudumlarken dans eden arkadaşlarımızı kolaylıkla izleyebilir ayrıca dinlenebiliriz. Gecenin erken saatlerin de yorulup eğlenceyi bırakmak saçma olurdu tabi. Eğlence mekânlarında, kafelerde, barlarda hizmet, konfor, rahatlık oldukça önemli ama bunun yanında dekorasyon ve mobilyalarda bir o kadar önem taşıyor. Bundan dolayı kafe ve bar sahiplerine yol göstermek daha doğrusu müşterileri için en uygun en memnun edici mobilyaları dekorasyonları sağlamak için önerebileceğimiz firmalar mevcuttur. Özek mobilya, her türlü mobilya dekorasyon gibi işlerinizde size yardımcı olur ve iyi bir hizmet verebilmeniz için size en güzel hizmeti sunar.Yapmanız gereken tek şey ilgili firmamızı arayıp size en uygun mobilya, dekorasyon hakkında bilgi almak. Size en iyi hizmeti vererek hayallerinizdekinden daha güzel bir kafenizin ya da barınızın olmasını sağlarız.

Evlerdeki Şıklığın Sembolü Zigon Sehpalar

Bayanların ev dekorasyonunda en çok önem verdiği ürünlerin başında belki de zigon sehpa gelmektedir. Çünkü misafirleri ağırlarken en göz önünde bulunan mobilya ve dekorasyon objesi sehpadır. Türk insanı ve özellikle Türk kadını misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çok büyük önem verir. Bu bizim kültürümüzün bir parçasıdır. İşte tam da bu yüzden bizim mobilya ve dekorasyon anlayışımızda diğer hiçbir ülkede olmadığı kadar çok zigon sehpa modeli mevcuttur. 3 lü ve 4 lü zigon sehpalar başta olmak üzere yüzlerce çeşidi vardır. Avangar sehpadan tutun da lükens ayaklı zigon sehpaya kadar çok geniş bir yelpaze mobilyacılarımızda arzı endam etmektedir. Özek Mobilya’da bu kültürü fark etmiş bir firma olarak her fiyattan sehpa modellerini bünyesinde sergilemektedir. Siz de bunları görmek için interneti kullanabilir veya mağazasına uğrayabilirsiniz.