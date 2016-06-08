Kahraman Koala Filmi

Kahraman Koala İzle

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İzlemiş olacağınız yapım renkli bir animasyon filmi olan Kahraman Koala. 27 Mayıs 2016 tarihinde izleyicisiyle buluşan bu renkli Amerikan yapımının yönetmenlik koltuğunda Dean Taylor oturuyor. Seslendirme ekibinde ise Ryan Kwanten ve Toni Cellette gibi isimler bulunan filmin konusuna gelecek olursak; Genç ve maceraperest olan bir koala Avustralya'dan çıkıp keşif babasını bulmaya karar vermiştir. Hayatı boyunca babasına özenen koala yola çıktığı zaman bir kaç arkadaş edinir ve büyük maceralara sahne olan yolculuk başlar. Yollarda çeşitli tehlikelerle karşılaşacak olan koala ve arkadaşları bakalım bu yolculuğu kazasız bir şekilde atlatacak mı ? Güzel bir macerayı kaliteli bir animasyonla buluşturan filmi sizler için sitemizde sergiliyoruz. Filmle alakalı çeşitli hizmetler sunan sitemiz sizlerin keyifli dakikalar geçirmesi için her türlü destekte bulunmaktadır. Kahraman Koala Türkçe Altyazılı İzleme fırsatına sahip olduğunuzu sizlere hatırlatıyor ve güzel hizmeti siz değerli izleyicilerimize sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

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