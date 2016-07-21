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Kalem Dünyasının Bilinen İsminden: Faber Castell Dolma Kalem

Kalem Dünyasının Bilinen İsminden: Faber Castell Dolma Kalem

21 Temmuz 2016 Perşembe 00:49
Kalem Dünyasının Bilinen İsminden: Faber Castell Dolma Kalem

Kalem üreticileri içinde kimi markalar belirli bir müşteri kitlesine ulaşmak amacıyla lüks tüketimlere cevap verebilmek için üretimlerine devam etmektedir. Bunun yanı sıra Faber Castell gibi markalarda Faber castell dolma kalem ile başlayıp kurşun kaleme kadar uzayabilen çok geniş bir yelpazede ürünlerini üretmektedir.

Lüks Montegrappa Kalem Fiyatları

İtalya’nın lüks ürünler üreten markalarının başında gelen Montegrappa saat üretimlerinin yanı sıra Montegrappa kalem ürünleri de üretebilmektedir. Tamamı hediye veya koleksiyon amaçlı olarak yüksek fiyatlara sahip bu ürünler sevdiklerinize alınabilecek en iyi hediyeler ve kendi koleksiyonlarınızın en değerli parçaları olacaktır.

Montegrappa Dolma Kalem Çeşitleri

Yüksek fiyatları ile ilk bakışta dikkat çeken Montegrappa dolma kalem çeşitlerinin tamamı özel tasarımlar sonucunda üretilmektedir. Hepsi birbirinden farklı ince detaylara ve bu detaylardaki tasarım ve renk tercihlerine bağlı olan özellikler kalemlerin fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Barkerspenshop.com adresinden dünya markası pek çok kalem üreticisinin ürünlerine ve birçok aksesuar malzemesine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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