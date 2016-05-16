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Kalemlerin Dünyası Kırtasiyeler

Kalem çeşitleri olarak özellikle siyah uçlu kalemlerde Okul çağlarından başlayarak üniversite ve iş hayatında vazgeçilmezimiz rotring kalem hem kalitesi bakımından hem de eli yormayan yazma şekli bakımından ilk tercih edilen çeşit olmaktadır.

16 Mayıs 2016 Pazartesi 16:35
Kalemlerin Dünyası Kırtasiyeler
 Okul çağları başta olmak üzere hayatın hemen hemen her döneminde yazmak, içimizi dökmek, olan biteni anlatmak için kullandığımız çeşitli şekillerde ve renklerde kalemler dilimizin söylemek istediklerini yazılara aktarmışlardır. Bu nedenle özellikle seçerek aldığımız veya hediye olarak gelen kalemlerin hayatımızın her döneminde yanımızda yeri vardır. Kalemlerin dünyamızda bıraktığı eserleri okuyarak ya da yaşayarak hayatımızda, hayal dünyamızda görmekteyiz.

Kalem çeşitleri olarak özellikle siyah uçlu kalemlerde Okul çağlarından başlayarak üniversite ve iş hayatında vazgeçilmezimiz rotring kalem hem kalitesi bakımından hem de eli yormayan yazma şekli bakımından ilk tercih edilen çeşit olmaktadır.

Marka adı olarak pilot kalem şeklinde bilinen mürekkepli kalemler bir zamanların vazgeçilmez kalemleri olarak hafızamızda ve hayatımızda yerini almıştır.

Günümüzde mürekkepli kalemlerin hangi çeşidi olursa olsun pilot kalem olarak adlandırılması da bu yüzdendir. Keçeli kalemler olarak bilinen Stabilo kalem özellikle çizim alanlarındaki kalitesiyle tanınmakta ve ucunda bulunan keçeler sayesinde eski yazı yazma sanatını da yaşatmaktadır. İstediğiniz kalem çeşidini bulmakta zorlanmayacağınız panel Kırtasiye bünyesinde bulundurduğu bütün malzemelerin listesini ve içeriğini www.panelkirtasiye.com’da göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: rotring kalempilot kalemStabilo kalem

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