Kalemlerin Dünyası Kırtasiyeler

Kalem çeşitleri olarak özellikle siyah uçlu kalemlerde Okul çağlarından başlayarak üniversite ve iş hayatında vazgeçilmezimiz rotring kalem hem kalitesi bakımından hem de eli yormayan yazma şekli bakımından ilk tercih edilen çeşit olmaktadır.
Marka adı olarak pilot kalem şeklinde bilinen mürekkepli kalemler bir zamanların vazgeçilmez kalemleri olarak hafızamızda ve hayatımızda yerini almıştır.
Günümüzde mürekkepli kalemlerin hangi çeşidi olursa olsun pilot kalem olarak adlandırılması da bu yüzdendir. Keçeli kalemler olarak bilinen Stabilo kalem özellikle çizim alanlarındaki kalitesiyle tanınmakta ve ucunda bulunan keçeler sayesinde eski yazı yazma sanatını da yaşatmaktadır. İstediğiniz kalem çeşidini bulmakta zorlanmayacağınız panel Kırtasiye bünyesinde bulundurduğu bütün malzemelerin listesini ve içeriğini www.panelkirtasiye.com’da göstermiştir.
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