Kalıcı Makyaj Uygulamasının Amacı

Kalıcı makyaj uygulaması organik boyalar kullanılarak yapılan bir işlemdir. Kalıcı makyaj uygulaması ile günün her saati duş, havuz, uyku sonrası bakımlı olmak mümkündür. Ayrıca yüzdeki ufak kusurlar ve şekil bozuklukları kalıcı makyaj ile kapatılabilir. Kalıcı makyaj uygulaması ile yüz hatları belirgin bir hale getirilerek genç ve dinamik bir görüntüye kavuşulabilir.

Kalıcı Makyaj Eğitim Süresi

Kalıcı makyaj eğitim süresi eğitim veren kişinin uyguladığı programa göre değişmektedir. Nuray Öner tarafından verilen kalıcı makyaj eğitimi uygulamalı eğitim olanağı da içermektedir ve yedi gün boyunca sürmektedir. Kalıcı makyaj eğitiminde önce teorik daha sonra ise model üzerinde uygulamalı dersler verilmektedir.

Saç İçi Simülasyonu Nedir?

Özellikle kellik problemi yaşayan kişiler saç içi simülasyonu nedir sorusunun cevabını merak etmektedirler. Saç içi simülasyonu denilen özel teknik ile kafa derisinin yanı sıra sakal ve bıyık bölgesinde seyrelmeyi kapatmak mümkün olmaktadır. Nurayoner.com adresinden bilgi alabileceğiniz Nuray Öner Güzellik bünyesinde hem kadınlar hem erkekler için cerrahi olmayan saç içi simülasyonu yöntemi ile kolayca saçların seyrek olduğu bölgeyi kapatacak ve istenilen hoş görünüme kavuşturacak uygulamalar yapılmaktadır.