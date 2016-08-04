Kamera sistemi, günümüzde özellikle bakıcı ve bebeklerin takip edilmesi, işyerleri, apartmanlar gibi farklı alanların güvenliğini sağlamak için kullanılan bir ihtiyaç haline gelmiştir. Herhangi bir hırsızlık, şiddet ve görevi kötüye kullanma gibi durumlarda kameralardan alınan görüntüler delil niteliği taşımaktadır.

Kamera sistemleri caydırıcılık özellikleri sayesinde suç işlenmesine engel olmak için kullanılmaktadır. Otoyollarda trafik akışının gözlenmesi ve oluşabilecek trafik ihlallerine müdahale edilmesi açısından da önemli bir yerleri olan kameraları özel alanlarda kullanmak önemli bir avantajdır. İşyerlerinde çalışanların performansını ölçmek ve denetlemek amacıyla kamera sistemleri kullanmak da zorunluluk haline gelmiştir. Güvenlik amaçlı kurulan bu sistemler, herhangi bir suç unsuru karşısında anında müdahale etme şansını verir, müdahale edilemese bile yapılan kayıtlar ilerleyen zamanlarda delil olarak kullanılabilir.

Kameraların gündelik hayat içerisinde yer alması birçok suçun işlenmesini engellemekte, caydırıcı olmaktadır. Kötü niyetli olayların, hırsızlık gibi olayların özellikle büyük şehirlerde artması, kamera sistemleri kurulumlarını da arttırmıştır. İnsanlar özellikle tatile gittiklerinde, evlerde bulunan güvenlik sistemleri sayesinde gönül rahatlığı ile tatil yapabilmektedir. Cep telefonlarına ile evinde ya da iş yerinde bulunan kameraların kaydettiği görüntülerini izleyerek gerektiğinde müdahale edilebilmektedirler.

Güvenlik açısından kamera sistemi bir zorunluluk olarak kabul edilebilir. Güvenlik sistemleri kesintisiz kayıt ve gözlem yapmaktadır. Böylece, herhangi bir suç karşısında yapılmış olan kayıtlar delil olarak kabul edilmektedir. Evlere, bahçelere, iş yerlerine, sokaklara, otoyollara güvenlik amaçlı kameralı güvenlik sistemleri takılabilir. İnsanlar kendilerini daha güvenli hissedebilir. Herhangi bir suç karşısında yapılan kayıt görüntüleri olay hakkında bilgi verir. Böylece suç işleyen kişiler kolaylıkla yakalanabilir.Sizde hemen kamera sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.