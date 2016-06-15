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Kart Basma Saatleri Takip Edilebilir Mi?

Kart Basma Saatleri Takip Edilebilir Mi?

15 Haziran 2016 Çarşamba 17:38
Kart Basma Saatleri Takip Edilebilir Mi?

Gerek iş yerlerinde personelin kart basma saatleri, gerekse spor salonu gibi yerlerde üyelerin devamlılıklarının takibi için çeşitli kontrol sistemleri mevcuttur. Turnikelerden ya da kapılardan geçiş için kart basma, şifre girme, parmak izi ya da yüz tanıtma gibi farklı prosedürlerin kullanımı ile giriş izni olan kişilerin geçişi sağlanıp, geçiş yaptıkları tarih ve saatler veri olarak işlenmek üzere kaydedilmektedir.

 

Üye Takip Sistemi Yazılımı

Dernekler, spor salonu, sağlık kuruluşları gibi kurumlara yalnızca üyelerin girişinin kontrolü için üye takip sistemi kullanılmaktadır. Üye takip sistemi, giriş güvenlik sistemine entegre edilmiş bir yazılım ile üyelerin kişisel bilgilerinin depolanması, üyelerin devam durumunun takibi, üyelik aidatlarının ödenme durumu gibi pek çok verinin raporlanmasını sağlamaktadır.

 

Kartlı ve Şifreli Kapı Açma Sistemleri İle İşi Olmayan Giremez Yazılımı

Kartlı ve şifreli kapı açma sistemleri sayesinde belirlenen yerlere sadece yetki sahibi olan kişilerin girebilmesi, diğer personelin girişinin engellenmesi mümkün hale getirilmektedir. Bu sayede “işi olmayan giremez” uyarılarına uymayan kişilerin engellenmesi otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

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