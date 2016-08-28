Kendinizi Baştan Yaratın

Estetiğin etkinlik alanı oldukça geniştir. Aklınıza gelebilecek her türlü bölgede estetik tedavi yaptırabilirsiniz. Zamanla kilo alış verişleriniz sizlerde derin yaralar bırakacaktır. Bunlar deride sarkmalar olarak sizlerin karşısına çıkacak görünümünüzü etkileyecektir.

Özellikle hızlı kilo verme vücutta aşırı şekilde sarkmalara sebebiyet verir. Aniden eriyen yağlar derinin sarkmasıyla sonuçlanmaktadır. Özellikle yağ biriken bölgelerde bu sarkma daha yoğun bir şekilde olacaktır.

Kol bölgesinde biriken yağlar spor yapmadan düzensiz olarak verilirse kol bölgesinde sarkma meydana getirir. Kol Estetiği iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Biri yağ aldırma ve kol gerdirmedir. Kol gerdirmede deri fazlalığı o bölgeden çıkartılmaktadır. Bu operasyon dirsekten başlayarak koltuk altına kadar uygulanır. Bu bölgede ki sarkmalar düzeltilir. Küçük bir kesi koltuk altından atılarak o bölgeye estetik uygulanır ve ameliyat sonrası kesinlikle iz yoktur.

Hamilelik sonrası sarkan karın bölgesine Karın Germe operasyonu uygulanabilir. Genel anestezi uygulanarak 2 - 2,5 saat kadar bu müdahale sürmektedir. Uygulanan operasyonla karın bölgesi daha düz ve pürüzsüz hale getirilerek sizlerin daha düzgün bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor.

Vücudunuzda bölgesel olarak orantısızlık varsa Lipofilling (yağ Enjeksiyonu ) o bölgelere uygulanabilir. Elmacık kemiğine, dudak kalınlaştırmaya, yara izlerinin görünümünü azaltmaya yarayan tedavi yöntemidir.