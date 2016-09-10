Kulak kepçesinin normalde olması gerektiği gibi geriye doğru değil de öne doğru olması halinde kepçe kulak sorunu ortaya çıkmaktadır.

Bu durum kişilerde görünüm açısından olumsuz etkiler yarattığından yapılacak olan ameliyat ile daha düzgün ve hoş görünüme sahip olacak şekilde düzeltme işlemi yapılmaktadır. Operasyon sırasında genel anestezi uygulandığından hastaların ağrı hissetmemesi sağlanmaktadır.

Bay veya bayanlara ve çocuklarda yaşanan kepçe kulak sorunu sosyal hayatı da etkileyen bir durum olduğundan rahatsızlık vermektedir.

Bu nedenle yapılacak olan kontroller ve testler sonucunda sorun olmayan ve uygun olan kişilere kulak ameliyatı yapılarak kulağın geriye doğru ve daha küçük bir yapıda olması sağlanmaktadır.