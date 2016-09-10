Kulak kepçesinin normalde olması gerektiği gibi geriye doğru değil de öne doğru olması halinde kepçe kulak sorunu ortaya çıkmaktadır.
Bu durum kişilerde görünüm açısından olumsuz etkiler yarattığından yapılacak olan ameliyat ile daha düzgün ve hoş görünüme sahip olacak şekilde düzeltme işlemi yapılmaktadır. Operasyon sırasında genel anestezi uygulandığından hastaların ağrı hissetmemesi sağlanmaktadır.
Bay veya bayanlara ve çocuklarda yaşanan kepçe kulak sorunu sosyal hayatı da etkileyen bir durum olduğundan rahatsızlık vermektedir.
Bu nedenle yapılacak olan kontroller ve testler sonucunda sorun olmayan ve uygun olan kişilere kulak ameliyatı yapılarak kulağın geriye doğru ve daha küçük bir yapıda olması sağlanmaktadır.
Bölgesel kalıplaşmış olan yağ hücreleri vücut yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda yaş aldırma işlemi ile oluşan bu yağlanma sorununa kolayca çözüm bulunmaktadır. Farklı seanslar halinde yapılacak uygulama için liposuction fiyatları da farklılık göstermektedir. Bu durumda uygulama yapılacak olan bölgesinde fiyatları etkilemesi nedeni ile her bölge için belirlenen fiyatlarda ödeme ile yağ aldırma işlemi yaptırılmaktadır.
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