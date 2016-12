Kıbrıs Öğrenci Yurtları ve Fiyatları!

Türkiye’nin yavru vatanı olan ve her bakımdan da adından söz ettirmeyi başaran Kıbrıs, şimdilerde öğrenci bakımından da çok büyük bir ilgi görmektedir. Her ne kadar tatil bölgemiz olarak bilinmiş olsa da aynı zamanda öğrencilerin özellikle üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin bir numaralı tercihi olarak bilinmektedir. Hem eğitimin hem de tatilin keyfini çıkarmak bakımından çok keyifli bir seçim olabileceğini şimdiden söyleyebilmek çok daha doğru olabilir. Bir öğrencinin en iyi şartlarda okuyabileceği ve aynı zamanda masraflarını kolay bir şekilde karşılayabileceği çok karlı bir tatil bölgesidir. Hem kızlar bakımından hem de erkekler bakımından güvenilir olduğu kadar, psikolojik açıdan da motive edici kriterlere sahiptir. Ulaşım bakımından hem havadan hem de denizden çok kolaylıkla gidip gelinebilecek bir yer olduğu için hiçbir şekilde sıkıntıya düşülebilecek dez avantajları bulunmamaktadır. Anne babaların güvenerek çocuklarını gönderebilecekleri ve her özlemelerinde kolaylıkla ziyaret edebilecekleri bir yer olmasından dolayı Kıbrıs Yurtları çok kaliteli bir konfora sahiptir. Tekli veya çift kişilik odalar kadar bir de daha kalabalık kalınabilecek alternatiflere de sahiptir.

KKTC Kız Yurtları

Kıbrıs bölgesinde kız çocuklarına ait olarak birbirinden güzel ve kaliteli birçok öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu yurtlar o kadar keyifli ve o kadar konforludur ki bir öğrencinin sıkılması veya kalmaktan şikâyetçi olabileceği hiçbir şeyle olumsuz davranışla ile karşı karşıya kalamadığı bilinmektedir. 2 veya 3 katlı müstakil evlerden oluşan ve öğrenci kapasitesine göre oldukça kaliteli hizmete sahip olan Kız Yurtları için her odaları klimalı ve özel banyoları ile meşhur olduğunu söyleyebiliriz. Doğa ile baş başa manzarası, geniş balkonları, özel hobi odaları ve daha sayamadığımız birçok özelliği bulunan yurtlar, Kıbrıs’ta okumak isteyen öğrencilerin ilk durağı olarak bilinir. Hem tatil, hem de rahat ders çalışmak bakımından tercih edebileceğiniz en güzel seçimdir diyebiliriz. Ahlaki kuralları olan ve öğrencilerin her daim rahat etmelerini sağlayan çok özel kuralları bulunmaktadır. Hizmetin ne kadar önemli ve değerli olduğunu, güvenilirliğin ne kadar kıymetli olduğu ve sanki kendi evindeymişsin gibi vermiş olduğu imajı sayesinde yıllarca tercih edebileceğiniz yurtlar olarak bilinirler.

KKTC Erkek Yurtları

Anne babaların en çok dikkat ettiği ve titizlikle yaklaştığı konulardan birisi de çocuklarının okul döneminde nerede konaklayacağı ile ilgili düşünceleridir. Bu düşüncelerin karşılığında öğrencilere en iyi şartlarda hizmet vermeyi görev edinmiş olan Erkek Yurtları, Kıbrıs’ın en çok tercih edilmesinin sebeplerinden birisidir diyebiliriz. Yurttan Okula Okuldan yurtta kolaylıkla gidip gelebilecekleri ulaşım sayesinde ister yürüyerek isterse de servis araçlarını kullanarak ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kalabalık kalabileceğiniz odalar kadar bir de tek başınıza veya ikili arkadaşınızla aynı odayı paylaşabileceğiniz imkânlara sahip olabilirsiniz. Seçim tercihi tamamen size kaldığı için bütçenize en uygun olanını tercih etmekte özgür olduğunuzu bilmenizde fayda vardır. Bahçesinde bulunan açık yüzme havuzundan, özel televizyon odasına kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmış olması ailelerin ve öğrencilerin ilk tercihi olmasına zemin hazırlamaktadır. Bir yandan okumanın zorluklarını yenerek, bir yandan da tatilin keyfini çıkararak konaklayabileceğiniz en ideal yaşam alanlarıdır diyebiliriz. Ayrıntılı bilgilere bizleri takip ederek sahip olabilirsiniz.

KKTC Yurt Fiyatları

Kıbrıs gibi bir yerde okuma heyecanı yaşayan öğrencilerin geçim şartları düşünülerek verilmiş olan hizmetlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz ki var olan yurtların konaklama fiyatları ve ödeme şekilleridir diyebiliriz. Bir otelde kalarak veya ayrı bir eve çıkarak masraflarınızı daha aza indiremeyeceğiniz bir gerçek olduğu için dört dörtlük hizmet sunan yurtlardan yana şansınızı kullanıyor olmanız daha mantıklı olabilir. Çok büyük paralar ödemeden gayet tutumlu bir şekilde dilerseniz taksitli dilerseniz de peşin ödemeleriniz de ekstra bir indirim alarak yıllık masrafınızı en aza indirebileceğiniz kolaylıklar sunulmaktadır. Tekli odalar her zaman için daha masraflı gibi bilinmiş olsa da ön ödemenizi erken yapmanız durumunda çok uygun rakamlara kiralayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Söz konusu Yurt Fiyatları için türlü seçim imkânlarının bulunmuş olduğu kuruluşlarda tekli, ikili veya üçlü kişilerin kalabileceği organizasyonlar da düşünülmüştür. Kalmak istediğiniz her oda da klima mevcut ve aynı zamanda banyosu da oda içerisinde yer almaktadır. Ulaşım problemi olmayan en karlı okuma imkanları ile yıllarca hizmet vermeye devam etmektedir.