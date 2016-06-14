Kıbrıs Tatilleri İçin En İyi Sahiller

Dünyanın en güzel adalarından biri olan Kıbrıs’ta tatilinizi daha renkli bir hale getirmek için en güzel sahilleri seçmeniz çok önemlidir. Akdeniz’in, Sicilya ve Sardinya adalarından sonra 3. Büyük adası olan bu eşsiz tatil merkezindeki en güzel sahilleri sizin için bir araya topladık.

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KONNOS KOYU - CAPE GRECO

Plajların gözdesi olan üstsüz voleybol sporunu sizde çok seviyorsanız, Konnos Koyu tamda sizin aradığınız ortamı sunuyor. Bir kısmı kayalıklı olan Konnos Koyu, spor için gerekli olan mavi bayrak standartların sahiptir. Ayrıca doğal bir temizliği olduğu için ödüllendirilen nadir mekânlardan biridir. Bu nedenle Konnos’un bu eşsiz avantajlarından faydalanarak gizli kalan ihtişamlı deniz mağaralarında benzersiz bir keşfe çıkabilirsiniz.

NİSSİ PLAJI - AYİA NAPA

Bir taraftan buz gibi içeceğinizi yudumlamak, diğer taraftan ise bikini güzel kızları izlemek istiyorsanız, Nissi plajı dünyada bu fırsatları sunan nadir yerlerden biri olduğu için ilk tercihlerinizin arasında olabilir. Ayrıca hiçbir sahilde olmadığı kadar sosyal imkânlar bulunuyor.toplanda 75 metre uzunluğa sahip bu eşsiz sahilde, kafeler, yüksek atlayış ve publar için özel bölgeler ve su sporu yapabilmeniz için gerekli malzemeleri satan birçok işletme bulunuyor.

ESCAPE PLAJI - KYRENİA

Kyrenia’nın en kuzey bölgesinde bulunan Escape, güneş altındaki eğlencenin diğer bir adıdır. Dans sahneleri, canlı müzik, plaj voleybolu, sayısız kafe ve barlarda alkollü kokteyller ve kano kiralama benzeri aklınıza gelebilecek neredeyse her şey bulunuyor. Eşsiz altın taneli kumlarla süslenmiş kumsallarında hem güneşin hem de eğlencenin tadını en iyi şekilde çıkarmanıza olanak sağlıyor.

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MERCAN KÖRFEZİ - PEYİA

Ekil itibariyle bir at nalını andıran ve kireç taşları ile çevrili tepelerinin bembeyaz kum ve masmavi deniz ile kucaklaşmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Portre gibi bir Akdeniz manzarası görmek istiyorsanız burası tam size göre bir yerdir. Ayrıca sakin ve ılık sularında yüzebilir, Scuba dalışları ve su kayağı da yapabilirsiniz.

LARA SAHİLİ - AKAMAS YARIMADASI

Çok romantik zamanlar geçirmek istiyorsanız, adanın en kuzeyinde bulunan bu sahil ilk tercihiniz olabilir. Kalabalıktan çok uzak sessiz ve sakin bir güneşlenme fırsatı sunan bu sahilde rahat etmeniz için her şey düşünülmüş. Ayrıca gün batımını izlemeniz içinde en güzel noktalardan biridir.