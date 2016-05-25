Tüp bebek uygulamaları arasında yer alan donasyon ile sağlanan gebelikler başarılı sonuçlar içermektedir. Anne adayının ya da baba adayının çocuk sahibi olmasının çok güç olduğu ya da imkânsız olduğu durumlarda uygulanan donasyon işlemlerinde yumurta ya da spermin nakledilmesi söz konusudur. Anne adayının yumurtalarının döllenme için yeterli olmaması, bozuk olması gibi durumlarda donör olan kişiden alınan yumurtalar anne adayına yerleştirilmektedir. Yine baba adayının sperm sayısının yetersiz olduğu ya da sperm sayısının az olduğu durumlarda donör olan kişiden alınan sperm ile döllenme sağlanmaktadır. Böylece tüp bebek yönteminde donasyon işlemi uygulanmış olmaktadır. Kıbrıs tüp bebek merkezi bu konuda son derece gelişmiş teknikler ve yöntemlerle kısırlık sorunlarına çözüm üretmektedir.

Anne ve baba olmak pek çok çift için en büyük hayal ve ulaşılmaya çalışılan en büyük arzudur. Evliliğin ilk dönemleri ile birlikte hayali kurulan çocuk özlemi zamanla daha da çok hissedilmektedir ve çiftler ebeveyn olma için deneyimler yaşamaktadır. Sağlıklı bireylerde gebelik hem olmakla birlikte sorunlu çiftler de bu süreç bazen çok sancılı olmaktadır. Ciddi bir kısırlık sorunu olmayan çiftler belli bir süreç içerisinde gebeliği sağlayabilmektedir. Ancak bazen çiftler tüm denemelere rağmen anne ve baba olma hayaline erişememektedir. Kalıcı kısırlık olarak nitelendirilen bu durumlarda öncelikle kısırlık tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi yanıt vermezse çiftler tüp bebek demesine başvurmaktadır. Kadınlardaki sorunlara bağlı olarak yumurta donasyonu ile gebelik sağlanmaktadır. Anneye nakledilen yumurta ile gebelik gerçekleşmektedir. Baba adayının kalıcı kısırlığı söz konuş ise bu kez de sperm donasyonu ile gebelik sağlanmaktadır.

Kıbrıs tüp bebek merkezi donasyon ile gerçekleştirdikleri uygulamalar ile anne ve baba adaylarına tıbbın son olanakları ölçüsünde cinsiyet seçimi olanağını da sunarak bebeğin cinsiyetini belirlemeleri konusunda da şans yaratmaktadır. Sperm ve yumurta kromozomlarındaki kodların X ve Y olarak belirlenmesi neticesinde bebeğin cinsiyeti belirlenmektedir. Anne ve baba olmayı gerçek bir gebelikle yaşamak isteyenler için bu uygulamalar kolayca yapılmaktadır. Evlat edinmek yerine hakiki bir gebeliği yaşamak isteyenlerin ilk tercihi tüp bebek olmaktadır.